Movida reggina, Anghelone: ‘Questione sicurezza in cima alle nostre priorità’

«È davvero significativa anche in termini di numeri la “movida” che anima Reggio Calabria e che si sta conquistando una rilevante attenzione anche da parte degli organi di stampa. E in questo contesto favorevole occorre valorizzare al massimo il nostro impareggiabile clima e le nostre strepitose eccellenze agroalimentari, per intercettare il maggior numero possibile di turisti e farne i primi testimonial delle bellezze e delle tipicità di Reggio Calabria». Così l’assessore comunale alle Attività produttive Saverio Anghelone, nell’evidenziare i positivi fermenti che stanno animando la stagione estiva, pur iniziata solo da pochi giorni.

«L’Amministrazione comunale presta da sempre la massima attenzione alle istanze degli esercenti. Lo abbiamo già fatto – rammenta Anghelone – con l’istituzione di “isole pedonali” e Ztl, le Zone a traffico limitato, proprio in base alle richieste dei gestori delle attività commerciali e delle loro associazioni rappresentative. In più, alle “isole pedonali” già istituite nelle prossime ore si aggiungeranno quelle di nuova istituzione in altre zone di Reggio Calabria: via Palamolla (tra via Aschenez e le scale di collegamento con via Filippini), via Orange (tratto fra via Firenze e via Crisafi), via Industriale dir.ne Pellaro (vicolo cieco lato Nord), via degli Arconti (tratto compreso tra via Cavour e via Plebiscito)».