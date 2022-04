Il reggino Mowgli alla più importante e prestigiosa competizione di breaking al mondo

Sabato 21 maggio alle ore 21.00 si terrà al Barrio’s di Milano e in live streaming sui canali Red Bull Bc One Italy Cypher 2022, la più importante e prestigiosa competizione di breaking al mondo con in palio la possibilità di rappresentare l’Italia alla World Final a New York.

Tra i 16 b-boy che parteciperanno all’evento Cristian Bilardi aka Mowgly, classe 1996, originario di Gallico, Reggio Calabria, vincitore nel 2016 e nel 2018 del Red Bull BC One Cypher Italy. Nel 2017 vince Battle Of The Year Italy e rappresenta l’Italia in Germania ottenendo un ottimo risultato arrivando 2°.