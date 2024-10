Il Calabrese e Double Mr. Bac: da Mr. Burn le sorprese di Pasqua più buone

La steakhouse che ha conquistato tutti. Nato meno di due mesi fa, Mr. Burn continua a registrare un successo crescente in termini di presenze e recensioni positive.

Il merito è, principalmente, della qualità elevate di tutti i piatti proposti. La carne il punto di forza anche se il menu di Mr. Burn assicura ampio margine di scelta per tutti i palati e asseconda ogni tipo di gusto.

Inserito nella centralissima Via Zecca, il marchio fondato dall’imprenditore reggino Giuseppe D’Agostino ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti i clienti grazie anche al miglior rapporto qualità\prezzo sul mercato.



DUE BONTA’ DA SCOPRIRE

Tra i piatti da scoprire assolutamente nel vasto e variato menu di Mr. Burn ci sono senza dubbio il Calabrese e Double Mr. Bac.

Il Calabrese è un omaggio alle bontà culinarie che il nostro territorio può vantare. Ad impreziosire un hamburger da 150 grammi di vitella, pomodori secchi, cipolla di Tropea, pecorino calabrese, salsa burn e scarola. Un ‘tuffo’ nelle bontà calabresi, da assaporare morso dopo morso.

Da scoprire anche il Double Mr. Bac, davvero speciale e inimitabile. Doppio hamburger di manzo 100% da 150 grammi ciascuno, cheddar fuso filante e gustosissime fette di bacon croccante.

PASQUA SPECIALE DA MR.BURN

Per il giorno di Pasqua, Mr.Burn ha pensato ad un menu speciale per tutti i suoi clienti. Antipasti con salumi e formaggi calabresi, caponatina siciliana e tortilla calabresi.

Maccheroni al ferretto con ragù di agnello il primo piatto perfettamente in tema con il clima pasquale, porchetta di maialino su specchio bruno il gustoso secondo. Per concludere, la classica pastiera come dolce.

