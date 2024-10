Coronavirus, muore un agente della scorta Conte: ‘Un momento di grande dolore’

A scriverlo, in un post pubblicato sui social è il Premier in persona. Giuseppe Conte che, già nei giorni scorsi, aveva mostrano agli italiani la sua vulnerabilità, parla dell’agente che lo ha lasciato a causa del Coronavirus.

“Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore. Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia”.