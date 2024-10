Ass. “Le Muse”, quarto appuntamento con i video – dibattiti all’Archivio di Stato

Il “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria, venerdi 1 marzo alle ore 18, terrà il quarto appuntamento mensile con “i video dibattiti Muse in Archivio di Stato”, incontro a cura del critico Paola Abenavoli che, coniuga in un unico momento, la parola all’immagine.

Abbiamo pensato – dichiara il presidente Giuseppe Livoti – di aprire gli eventi collegati alla Festa della Donna 2019, proprio in Archivio, crogiulo di fonti e di beni documentali che, proprio nel contesto dedicato alla donna nel tempo può darci nuove tracce di lettura. In tutto questo si è pensato ad unire le fonti alle indicazioni visive di Paola Abenavoli inserendole come Videodibattito del mese di marzo che nel nostro tempo si identifica con quella che viene definita la Festa della Donna, aprendo anche l’argomento alla condizione della Calabria così come viene narrata nella cinematografia.

Continua così il protocollo con l’Archivio, firmato con la direttrice Maria Fortunata Minasi che per l’anno sociale 2018/2019, ha dato la sua disponibilità a creare eventi condivisi. Dopo l’Emigrazione e la Disabilità, l’Amore, in tutte le forme ed esternazioni si continua a dare grandi argomentazioni ricche di contributi della storia del cinema e del teatro. Il quarto appuntamento ricorda Giuseppe Livoti vedrà i saluti della direttrice Maria Fortunata Minasi che commenterà, le fonti storiche custodite in archivio sul ruolo al femminile della donna nei secoli e sulle scelte sociali e politiche nel tempo.