Al Museo dello Sport di Reggio Calabria 'Cultura e Lotta'

Una giornata ricca di contenuti educativi per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Scolastico “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maristella Spezzano.

Il Museo dello Sport “Gennaro Portanova” di Reggio Calabria ha accolto gli alunni ed i docenti del prestigioso istituto scolastico ed il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, ha illustrato la storia della gloriosa società reggina a partire dalla sua fondazione avvenuta il 6 gennaio 1903 per volere del Cardinale di Reggio Calabria Gennaro Portanova che aderì al progetto salesiano, ideato da Don Bosco e realizzato dal suo successore Don Michele Rua, di avvicinare i giovani allo sport per educarli ad uno stile di vita corretto.

Il Prof. Partinico ha poi spiegato che l’idea di realizzare il museo dello sport è nata dopo aver aperto gli scatoloni che da oltre cinquant’anni erano chiusi e custodivano fotografie, trofei, medaglie, targhe, diplomi, statuette di religiosi, documenti amministrativi, elenchi di soci, ritagli di giornali, libri antichi video di gare nazionali, europee e mondiali di Lotta, Judo e Karate, a partire dal 1903.

La Direttrice del Museo, Prof.ssa Rossella Zoccali, si è congratulata con la Dirigenza dell’Istituto “Nostro-Repaci” per essere stata la prima scuola a comprendere l’importanza del Museo dello Sport “Gennaro Portanova” sul territorio calabrese ed inviare gli alunni in occasione della settimana dello studente per una visita guidata.

Il Collaboratore del Dirigente , Prof. Santi La Fauci, ha ringraziato lo staff della Fortitudo 1903 per l’accoglienza e per l’opportunità culturale offerta agli alunni che hanno terminato la loro visita praticando un’ora di Lotta con gli atleti Iurie Ravliuc e Francesco Gatto. Gli insegnanti hanno spiegato che praticare sport di combattimento abbassa la soglia dell’aggressività e determina autostima nei ragazzi in età scolare, migliora le capacità motorie.