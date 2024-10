Musica al parco ad Ecolandia con la rassegna “Jazz e la musica d’insieme”

Ultimo appuntamento per la Rassegna “Jazz al Parco”, realizzata ad Ecolandia nella sessione invernale del Face Fest 2017.

Un evento da non perdere con i musicisti di Cantiere Musica, aperto alla partecipazione di quanti volessero contribuire, con la loro presenza, ad un pomeriggio di musica!

Domenica 7 gennaio, a partire dalle ore 16,00 al Parco Ecolandia.

Il titolo è “Il Jazz e la musica d’insieme” Jam session coordinata da Umberto Locatelli e Gianni Mauro a partire dalle ore 16,00 . Per i partecipanti aperitivo a cura di Cantiere Musica.

A conclusione di una annata in cui il Parco Ecolandia si è caratterizzato quale location molto suggestiva per gli eventi musicali, arriva il giusto tributo ai musicisti reggini che più hanno contribuito a rendere possibile un’idea. Aprire il Parco alle migliori esperienze reggine è stata una scommessa coraggiosa ma determinata, che ha portato a fare calcare il palco a giovani musicisti del territorio accanto a nomi di particolare prestigio del jazz internazionale.

Dare l’opportunità di “aprire” i Concerti di Aaron Goldberg, Andrea Braido o Fabrizio Bosso ha rappresentato lo spirito vero delle proposte di Cantiere Musica: non solo grandi artisti, ma possibilità concrete e tangibili di contaminazione. Prima di ogni concerto, un incontro approfondito ha permesso ai nostri musicisti di conoscere direttamente, confrontarsi, con personaggi di particolare caratura artistica. Un metodo di crescita improntato alla conoscenza ed al dialogo, non al “solo ascolto”.

A conclusione di questa fantastica stagione, proseguita in questa finestra invernale con delle inedite, ed interessantissime, Lezioni Concerto, Ecolandia chiama a raccolta tutti i musicisti che hanno partecipato a due anni di vera sperimentazione, ed apre le porte a tutte le scuole di musica, le associazioni che operano sul territori, in città ed in provincia, per una grande festa della musica jazz, che potrà essere contaminata in tutte le modalità che si riterrà utile.

La musica, nel jazz, è apertura, dialogo, fraseggio, e, sin dalle origini, libertà.

“Il Jazz e la musica d’insieme” – Jam session

Domenica 7 gennaio, dalle ore 16,00 al Parco Ecolandia.

Aperta a tutti i musicisti Coordinano Gianni Mauro ed Umberto Locatelli

A fine concerto, aperitivo a cura di Cantiere Musica