Musica, a Cinquefrondi è tempo di “Spring Sound”

Dopo aver ospitato nell’ultimo anno artisti del calibro di Alejandro Escovedo, Corey Harris e Lachy Doley, definito da Glenn Hughes “il più grande tastierista vivente”, e aver esplorato il circuito dark wave italiano con Ash Code e Instant Lake, il Frantoio delle Idee di Cinquefrondi si conferma polo culturale inesauribile con “Spring Sound”, nuova rassegna primaverile che dal 10 marzo al 31 maggio attraverserà trasversalmente musica e arte con un calendario fittissimo di eventi di assoluto rilievo.

Si va dal blues dei Delta Moon all’incontro con Cristano Godano, leader dei Marlene Kuntz, passando per il maestro italiano del fingerpricking Peppino D’Agostino, il connubio tra musica e teatro di Gianluca Lalli e Cinzia Costa, l’americana innervata di pop di Don DiLego e la serata Dark Age con Ira-K Organisation, Other Voices e Kim Ree Heena.

Ma sono soltanto alcuni dei grandi nomi di un cartellone incredibilmente ricco e variegato, presentato martedì nel corso di una conferenza stampa in cui il direttore artistico Alberto Conia e il promoter della Cheap Thrills Booking Agency Vincenzo Tropepe, coordinati da Francesco Sacco, hanno illustrato nei dettagli l’intero programma con i preziosi contributi degli stessi Delta Moon e di Domenico Grio, che si è soffermato in particolar modo sulla figura di Don DiLego, country singer dalla smaccata sensibilità pop con una particolare passione per echi sixties e jingle jangle à la Byrds.

“Spring Sound” aprirà i battenti il 10 marzo proprio con la swamp blues band di Atlanta e andrà avanti – tra live, dibattiti, reading e performance tetrali/musicali – fino al 31 maggio.

Questo il programma:

– 10 marzo: Delta Moon (Southern Rock/Swamp Blues from Atlanta – USA)

– 11 marzo: Gianluca Lalli con Cinzia Costa in “Metropolis & Listrata” (Teatro-Musica from Italy)

– 17 marzo: Magasin du Cafe (Swing/Manouche/Folk/Tango/Rock from Italy

– 24 marzo: Dr.Feelgood and The Black Billies (Bluegrass/Rockabilly/Honky Tonk/Hillbilly from Italy)

– 30 marzo: 4 Years Old Frantoio: Let’s Go – Assalti Frontali + Inoki Ness (Rap/Hip Hop from Italy)

– 31 marzo: Nightmare Before Easter (Post-Punk/Dark Wave Festival with Ira-K Organisation, Other Voices and Kim Ree Heena)

– 4 aprile: Lorenzo Kruger e le canzoni dei Nobraino (Cantautorale from Italy)

– 7 aprile: Don DiLego (Alternative Country/Folk/Rock’n’roll from Massachussets – USA)

– 21 aprile: Yo Sonu (One man orchestra/Alternative/Indie from Italy)

– 24 aprile: Cristiano Godano “Parole e Musica” Live (Autore e voce Marlene Kuntz/Cantautorale/Rock from Italy)

– 20 maggio: New Wave Duo feat.Simona Calipari Duo (World Musica/Musica Popolare/Jazz from Italy)

– 26 maggio: Peppino D’Agostino (One of the best fingerprickin/Rock from USA)

– 31 maggio: Joseph Martone and the Travelling Souls (Soul/Rock Indie/Pop Folk from Italy/Usa/UK)