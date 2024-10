Musica, Dario Deidda e gli Slivovitz a Cittanova per “Musica & Armonia”

Dopo il successo della Live Clinic di Paul Gilbert dello scorso 10 aprile, l’intensa attività musicale dell’associazione “Musica & Armonia” prosegue con altri due eventi da non perdere in compagnia di due grandi nomi del firmamento jazz-rock nazionale: Dario Deidda e gli Slivovitz.

Diplomato in contrabbasso e basso elettrico al Conservatorio di Salerno, Deidda è stato eletto dall’autorevole rivista specializzata Jazz It il “miglior bassista jazz italiano dal 2010 ad oggi”, grazie a un percorso musicale sempre più sperimentale che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Michel Petrucciani, Vinnie Colaiuta, Randy Brecker, Marcus Miller e Pino Daniele.

Il bassista campano, il 29 aprile, a partire dalle 18, terrà una Clinic nella Biblioteca Comunale di Cittanova in cui parlerà prevalentemente di tecnica, improvvisazione, armonizzazione, tecnica della mano destra (suono, groove, timing e accenti) e della mano sinistra (posizioni e spostamenti). Il workshop mostrerà ai partecipanti gli esercizi pratici di sviluppo e sollecitazione dell’orecchio musicale, con lo scopo di incrementare la conoscenza e la memorizzazione della musica e la ricerca della vera improvvisazione interiore.

Dopo il seminario, alle 21, Deidda sarà sul palco del “Teatro Gentile”, in qualità di special guest, per il concerto degli Slivovitz, travolgente ensemble partenopeo in continua evoluzione secondo un etno-jazz rock strumentale fortemente contaminato.

Gli Slivovitz presenteranno il loro ultimo album, “Liver”, live energico e torrenziale, ricco di improvvisazioni e assoli dilatati, che ripercorre il repertorio dei quattro album precedenti, partendo dall’esordio “Mai per comando”, passando per “Hubris”, “Bani Ahead” e il recente “All You Can Eat”.

Per info e prenotazioni: 0966 44 71 09 / 349 395 3472



Dario Deidda

Diplomato in contrabbasso/ basso elettrico.

Ha fatto parte della band di Pino Daniele nel 1999 e della band della brava cantante Barbara Cola (1997).

Suona stabilmente nei tour italiani di Carl Anderson (il mitico Giuda nel film “Jesus Christ Superstar”).

Fa parte dei “Pure Funk Live”di Gegè Telesforo con cui ha registrato anche il nuovo album per la “Go Jazz”, “We couldn’t be happier”.

È il bassista dei “Cuban Stories”, band di Latin e Salsa Jazz del fratello Alfonso ed Ernesttico Rodriguez (Jovanotti Band), con i quali ha inciso il prossimo disco.

Ha appena registrato il primo lavoro a proprio nome per la “Go Jazz” (USA) con Julian Oliver Mazzariello, piano e organo, e Stephane Huchard (Blue Note) alla batteria, più importanti ospiti come: S.DiBattista, Bob Malach, M. Rinalduzzi, G. Fasano, G. Telesforo, Sandro e Alfonso Deidda. Il cd uscirà in autunno.

Ha inoltre formato, con i colleghi e amici Marco Siniscalco e Luca Pirozzi, un trio di soli bassi elettrici denominato “Bassic Istint”.

Ha fatto parte di numerose band televisive: con S. Palatresi e R. Arbore in “Il caso Sanremo”(1990), ”D.O.C.” (1988), ”Maurizio Costanzo Show” con T. De Piscopo, ”Comici”, “Saranno Promossi”, ”L’ottavo nano”con S.Dandini, C.Guzzanti e Lele Marchitelli,” “Roxy Bar” con R.Gatto. In questi programmi televisivi ha collaborato con:Carmen Consoli, Marina Rei, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Elisa, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Alex Britti, Luca Carboni.

Ha partecipato a circa 20 dischi di vario genere con alcuni degli artisti sopracitati e svolge attività di insegnante in varie scuole e seminari di basso e contrabbasso.

Principali collaborazioni nel circuito jazzistico:

M. Giammarco, R. Gatto, D. Rea, U. Fiorentino, E. Pierannunzi, P. Fresu, C. Mayer, R. Marcotulli, E. Rava, T. De Piscopo, M. Urbani, S. Di Battista, R. Giuliani, F. D’Andrea, P. Condorelli, R. Zifarelli, J. Girotto, M. De Vito, G. Amato, e molti altri altrettanto importanti.

Tra i musicisti stranieri ha collaborato con:

G. Coleman, J. Bergonzi, J. Moody, M. Miller, K. Lightsey, G. Garzone, S. Turre, V. Colaiuta, R.Brecker, K. Wheleer, S. Grossman, D. Liebman, B. Sidran, A. Johnson, H. Hernandez, Ernesttico, J. Garrison, P. Sery, M. Petrucciani, J. Griffin, B. Golson, G. Coleman e altri ancora.

Slivovitz

Slivovitz è un collettivo musicale nato nel settembre 2001 e da allora non ha mai smesso di suonare, muoversi, crescere, cambiare forma e direzione, sempre nelle armonie e melodie della musica strumentale correlata all’etno-jazz rock.

Nevrotici, inquieti, frenetici, mai statici, partendo da Napoli hanno suonato in tutta Italia per approdare anche all’estero in paesi come Ungheria (Budapest Sziget Festival, Debrecem, Veszprem, Ocs), Germania (Berlino), Spagna (Barcellona), Serbia (Nisville Jazz Festival, Belgrado) Croazia (Zagreb) e in Austria (Mumyuha Festival Hochneukirchen).

In questi anni hanno pubblicato quattro dischi: Slivovitz (Ethnoworld 2005),

Hubris (registrato nel 2007 e pubblicato dalla Moonjune nel 2009),

Bani Ahead (Moonjune 2011) e All You Can Eat (Moonjune 2015).

Sono in procinto di pubblicare il loro primo album dal vivo in vinile pesato 180 grammi.

Una scelta di campo, una scelta di suono.

L’ edizione, solo per il mercato italiano, è affidata alla nuova etichetta napoletana “SoundFly”.

La line up si è evoluta nel corso degli anni intorno al nucleo duro formato da:

Derek di Perri (armonica), Marcello Giannini (chitarra), Pietro Santangelo (sassofoni) e Riccardo Villari (violino).

Con Domenico Angarano (basso) e Stefano Costanzo (batteria) hanno prodotto e registrato le loro prime e seconde uscite:

l’omonima “Slivovitz” (Ethnoworld 2005) e “Hubris” (Moonjune 2009) che dispone anche di Ludovica Manzo alla voce.

Il loro terzo lavoro, “Bani Ahead” (2011), che dispone di Salvatore Rainone alla batteria e Ciro Riccardi alla tromba, con un suono stilisticamente più omogeneo rispetto al precedente, rock ma senza perdere quel sapore etnico classico.

Dopo aver sostituito Angarano con il giovane e talentuoso Vincenzo Lamagna al basso, durante i successivi quattro anni hanno suonato nei principali Festival italiani di Jazz (YoungJazz 2012, UmbriaJazz 2014, Mittelfest 2015).

Nell’anno 2015 la pubblicazione del loro ultimo album di inediti “All You Can Eat” (2015) sempre per la Moonjune Records.