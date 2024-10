Musica e divertimento al Parco Baden Powel di Reggio Calabria 

Il Parco Baden Powel ha un nuovo volto grazie all’Associazione La Voce di Reggio Calabria Gira.

Musica e intrattenimento per le prossime serate estive .

Per tutti gli amanti di musica Neomelodica , saranno tanti gli artisti che si esibiranno in concerto e musica per rallegrare quella che ormai sembrava una struttura destinata al silenzio.

Gli spettacoli che avranno cadenza settimanale saranno caratterizzati da concerti di musica neomelodica a cura di artisti famosi nel panorama e dal grande valore artistico.

L’associazione ci tiene a precisare che lo spettacolo e’ completamente gratuito e che il Parco adesso e’ munito di servizi come Bar e Pizzeria che resteranno aperti per tutto il periodo estivo e tempo permettendo anche in autunno.

Vi Aspettiamo …Parco Baden Powel , San Paolo alla Rotonda RC