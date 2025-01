Reggio, piazza De Nava si trasforma e diventa una mega disco a cielo aperto – FOTO

L'evento 'La Musica è arte' ha trasformato piazza De Nava in una discoteca all'aperto con selezioni musicali di migliori deejay reggini

Tutti a ballare, sotto il cielo di Reggio Calabria, in pieno centro storico, nella nuova location di piazza De Nava.

In migliaia ai piedi della statua di Giuseppe De Nava per l’atto secondo della reunion dei dj storici di Reggio Calabria. Rinviata per maltempo il 28 dicembre, l’evento tenutosi nella serata di ieri ha registrato un trionfo, richiamando una folla entusiasta nella splendida cornice di piazza De Nava.

L’iniziativa, parte del cartellone di Reggio Città Natale, sì è rivelata un successo, apprezzatissima dai cittadini amanti della movida e non solo. Numerosi artisti della consolle hanno risposto con entusiasmo all’appello degli organizzatori.

Tra i protagonisti della serata si sono distinti Vicky Trunfio, Luigi Regolo, Andrea Clemente, Joshua Giglio, Tony R, Emil, Michele Mangiola, Federica Caracciolo, Marcello Sanfilippo, Claudio Polimeni, Ciccio Minniti, Pasquale Cucè, Filippo Lo Presti, Gianni Sanfilippo, Lino Suraci, Sergio Casile, Saverio Fonte, Cruvan, Ugorilla, Roberta Rotta, Enzo Romeo, Roberto Nobile, Filippo Hadu DJ, Loris Cecchinelli, Paolo Cammera, Maurizio Casciano, Gianfranco Romeo, Antonio Venanzi, Enzo MJX e Ciccio Cavallari.

La scelta di valorizzare uno spazio appena riqualificato attraverso un grande evento musicale si è dimostrata vincente. La partecipazione massiccia del pubblico e l’entusiasmo degli artisti hanno reso questa seconda edizione di La musica è arte un momento indimenticabile per la città.

Reggio Calabria ha vissuto così una notte di festa e cultura, ribadendo il suo ruolo di protagonista nella scena artistica locale e nazionale.