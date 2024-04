La Myenergy corsara ad Angri. Impresa dei neroarancio al PalaGalvani

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la seconda giornata di ritorno del Play In Gold, in trasferta, la Angri Pallacanestro. Al PalaGalvani nei primi due quarti dopo una buona partenza dei padroni di casa, la Myenergy accumula un buon vantaggio. A metà terzo quarto, un black out della squadra di coach Cigarini permette ai campani di riaprire il match. Ultimo quarto all’insegna dell’equilibrio, sul finale Reggio Calabria esprime maggiore lucidità aggiudicandosi il match ed i due punti in palio. Prossima palla a due, sempre esterna contro Monopoli il 14 aprile.

PRIMO QUARTO

Il match inizia con diversi errori per compagine. Aguzzoli in penetrazione subisce fallo, trasforma un libero sui due disponibili. Taddeo guadagna la lunetta, fa due su due. Globys sbaglia entrambi i liberi. Taddeo dopo una palla recuperata di Angri segna per i campani. Nell’azione successiva un’altra palla persa, Cigarini chiamata Time Out. Cessel da sotto per il 4 a 3. Taddeo dalla lunga distanza per il +4. Diversi errori in attacco dei neroarancio. Aguzzoli piazza la tripla del -1. Cessel subisce fallo, fa uno su due (7-7). Taddeo segna dopo un coast to coast per i campani. Seck dalla lunetta fa due su due. Aguzzoli nell’azione successiva fa due su due (9-10). Tyrtsyhynk penetra per il +4 dei neroarancio. Di nuovo Tyrtsyhynk per il 9 a 15 a favore degli ospiti. Chiavazzo chiama Time Out. Iannicelli dalla lunga distanza, risponde Aguzzoli da sotto. Simonetti subisce fallo, fa due su due. Tyrtsyhynk da tre per il +10, risponde Bonanni, termina la prima frazione di gioco sul 14 a 22.

SECONDO QUARTO

Seck dopo una palla recuperata di Binelli, segna per la Viola. Diversi errori per compagine. Binelli a fil di sirena trasforma il canestro del +13. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Nuovamente diversi errori per le due squadre. Simonetti da sotto trova lo spazio per il 14 a 29 a favore dei neroarancio. Maksimovic per il +18 di Reggio Calabria. Taddeo in penetrazione per i campani. Time Out di Cigarini. Ancora Maksimovic per i suoi, risponde Izzo da tre (19-33). Iannicelli per i campani, risponde Mavric dalla lunga distanza (21-37). Jelic dalla lunga distanza. Anche Taddeo da tre per il -10 dell’Angri. Tyrtsyhynk per gli ospiti da tre, risponde Iannicelli sempre dalla lunga distanza (30-40). Tyrtsyhynk dalla lunetta, fa due su due. Globys da sotto. Cessel ai liberi, fa uno su due. Binelli a fil di sirena da tre, risponde Taddeo da due. Si va all’intervallo lungo sul 34 a 46.

TERZO QUARTO

Bonanni segna dalla lunga distanza. Lazzari penetra, realizza e subisce fallo ma sbaglia il supplementare. Mavric in sottomano per i neroarancio. Nell’azione successiva ancora Mavric subisce fallo, fa due su due dalla lunetta (39-50). Tecnico ad Izzo. Tyrtsyhynk trasforma il libero. Iannicelli dalla lunetta, fa zero su due. Tyrtsyhynk dalla lunga distanza (39-54). Chiavazzo chiama Time Out. Aguzzoli guadagna la lunetta, fa zero su due. Si rimane sul +15 della Pallacanestro Viola. Taddeo penetra e realizza. Fallo antisportivo a Binelli. Taddeo dalla lunetta fa zero su due (42-54). Tyrtsyhynk dalla lunetta fa due su due. Lazzari dalla lunga distanza. Aguzzoli subisce fallo, fa uno su due. Taddeo segna e subisce fallo, trasforma il supplementare. Time Out di Cigarini. Iannicelli fa uno su due dalla lunetta. Aguzzoli fa uno su due dai liberi. Simonetti subisce fallo, fa uno su due (49-59). Simonetti da sotto per il +12 della Myenergy, risponde Bonanni. Izzo da tre per i campani. Cigarini chiama Time Out. Taddeo va a canestro e subisce fallo, i padroni di casa si portano sul -5. A segno anche il supplementare per il giocatore campano (57-61). Carone appena entrato sul parquet mette la tripla del -1. Partita riaperta. Si va all’ultimo quarto sul 60 a 61.

ULTIMO QUARTO

Tecnico a Taddeo per simulazione di fallo sul tiro. Tyrtsyhynk trasforma il libero. Mavric per il +4 della Viola. Taddeo a fil di sirene per i padroni di casa dalla lunga distanza (63-64). Mavric trasforma per i neroarancio (63-66). Tecnico alla panchina di Angri. Tyrtsyhynk sbaglia il libero. Tecnico a Cigarini. Izzo trasforma il libero. Taddeo fa due su due (66-66). 6:20 al termine. Binelli dalla lunga distanza (66-69). 4:23 al termine. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Izzo in allontanamento per i suoi. Nell’azione successiva, esce per cinque falli Izzo. Time Out di squadra. Aguzzoli in sottomano per il +3 ad 1:15 dalla fine. Extra possesso della Viola, fallo di Maksimovic che esce per quinto fallo. Time Out chiamato da Angri. Iannicelli sbaglia dalla lunga distanza. Simonetti dalla lunetta fa uno su due. Nuovo Time Out di Chiavazzo, dopo un ulteriore tentativo di tiro dei campani. Tyrtsyhynk recupera palla, evita il canestro finale, si chiude il match sul risultato di 68 a 72. Reggio Calabria espugna così il PalaGalvani mantenendo vivo il sogno di accesso ai Play Off.

Il tabellino

Angri Pallacanestro-MyEnergy Viola Reggio Calabria 68-72 (Parziali: 14-22, 34-46, 60-61)

Angri Pallacanestro: Falcone n.e., Izzo 9, Globys 2, Granata Ruggiero, Lazzari 5, Caloia, Carone 3, Iannicelli 9, Bonanni 7, Taddeo 30, Jelic 3. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Diesel Tecnica Sala Consilina: Aguzzoli 12, Simonetti 8, Konteh n.e., Maksimovic 5, Mavric 11, Mazza n.e., Cessel 4, Seck 4, Binelli 9, Pucinotti n.e., Tyrtyshnyk 19, Russo n.e.. All. Cigarini

Arbitri: Manco e Del Gaudio