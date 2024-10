La Myenergy conquista al PalaCalafiore contro Angri la prima vittoria del Play-In Gold

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la seconda giornata del Play-In Gold tra le mura amiche la Pallacanestro Angri. La squadra di coach Cigarini ha disputato il match priva di alcune pedine importanti e reduce dalla sconfitta esterna di Molfetta. Partono benissimo i padroni di casa, dopo aver gestito perfettamente i primi due quarti, subiscono una pericolosa rimonta da parte di Angri. Nell’ultimo quarto nei momenti decisivi i neroarancio si dimostrano lucidi e quasi perfetti al tiro, nonostante qualche sbavatura difensiva conquistano due punti fondamentali in chiave classifica. Ancora sei sfide per ottenere altre vittorie nella seconda fase.

PRIMO QUARTO

Tyrtyshynk per Cessel, dopo la prima azione 2 a 0 Viola, rispondono Taddeo e poi Izzo. Tyrtyshynk dalla lunga distanza per il 5 a 2. Tyrtyshynk subisce fallo, fa uno su due. Cessel alla tabella per il +4 neroarancio. Mavric in coast to coast per il 10 a 6. Maksimovic manda in estasi il PalaCalafiore col +9 dalla lunga distanza. Chiavazzo chiama Time Out per gli ospiti. La difesa neroarancio respinge i tentativi di rimonta dei campani. Granata da tre, risponde Mavric in sottomano. Un errore per compagine. Tyrtyshynk attacca il ferro per il 17 a 6. Konteh da sotto per il +13. Ancora Konteh da sotto. Ruggiero per gli ospiti. Time Out chiamato da Cigarini. Konteh da sotto per un altro canestro. Ad un minuto dal termine della prima frazione di gioco diversi tentativi di tiro da parte di entrambe le compagini. Con il canestro di Taddeo ed un tentativo di tiro per parte si va al secondo quarto sul 23 a 10.

SECONDO QUARTO

Tyrtyshynk dopo un’azione degli ospiti, guadagna fallo, fa uno su due. Iannicelli piazza la tripla del -11, risponde Maksimovic (27-13). Aguzzoli attacca il ferro per il +16. Mavric guadagna la lunetta, fa uno su due. Tyrtyshynk ruba palla e va a schiacciare per il 32 a 13. Taddeo per gli ospiti. Tyrtyshynk guadagna la lunetta. Chiavazzo chiama Time Out. L’atleta neroarancio fa due su due. Tyrtyshynk ancora dalla lunga distanza (37-15). Ruggiero da sotto, risponde Mavric. Izzo per gli ospiti, risponde Simonetti e guadagna un supplementare. La trasformazione vale il 42 a 20. Mavric per il +24 a poco più di due minuti dal termine del secondo quarto. Bonanni dalla lunetta fa uno su due. Simonetti dopo aver subito fallo, fa 0 su due ai liberi. Iannicelli da tre, risponde Simonetti dopo aver recuperato un rimbalzo. Ancora Iannicelli da tre. Sempre l’atleta campano, guadagna la lunetta sul tiro dalla lunga distanza, fa due su tre. A fil di sirena diversi tentativi dei padroni di casa, si va all’intervallo lungo sul 46 a 29 per la Myenergy Reggio Calabria.

TERZO QUARTO

Simonetti inventa un tiro ad inizio frazione di gioco, risponde Jelic da tre. Aguzzoli per la Myenergy, Globys dalla lunetta fa due su due. Tyrtyshynk segna e guadagna un libero, trasformandolo porta il punteggio sul 53 a 34. Ruggiero dalla lunetta fa due su due. Taddeo segna e guadagna un libero, risponde Tyrtyshynk da tre Ruggiero per i suoi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, tripla di Taddeo, Jelic segna per i suoi (56-45). Bonanni dalla lunetta fa uno su due. Cessel per i padroni di casa. Simonetti zero su due dalla lunetta. Taddeo segna e guadagna la lunetta, trasforma il supplementare per il -9 dei campani. Gli ospiti trovano facilmente la via del canestro. Simonetti guadagna la lunetta, fa zero su due. Bonanni ancora una volta in lunetta, fa uno su due. Maksimovic fa uno su due dopo aver subito fallo. Globys fa due su due. Cessel per i neroarancio trasforma due canestri consecutivi per il +11, risponde Bonanni. Diversi tentativi di tiro, si va sul 63 a 54 all’ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Ruggiero da sotto, Tyrtyshynk ruba palla, ma nulli i tentativi di tiro, Iannicelli riapre la partita con un tiro da tre. Tyrtyshynk risponde per Reggio Calabria. La tripla di capitan Binelli riporta i neroarancio sul +9, 68 a 59 il punteggio a 7:59 dal termine della partita. Taddeo ruba palla e va a canestro, Cigarini chiama Time Out. Un’altra tripla di Binelli. Globys guadagna la lunetta fa uno su due. Taddeo guadagna la lunetta su fallo antisportivo di Konteh, e successivo fallo tecnico a Cigarini. Taddeo fa uno su tre tiri disponibili. Simonetti recupera un rimbalzo e porta il punteggio sul +10 per i padroni di casa (73 a 63). Taddeo segna, Angri recupera palla ma invano il tiro. Tyrtyshynk dalla lunetta fa due su due. 75 a 65 a poco più di tre minuti dal termine. Aguzzoli dalla lunetta, fa uno su due. Time Out di Chiavazzo. Aguzzoli subisce fallo, dalla lunetta fa uno su due. Taddeo perfora la difesa neroarancio per il -10 a meno di due minuto dal termine di Angri. La Pallacanestro gioca col cronometro, Mavric va a canestro per il 79 a 67. Ancora Mavric per Reggio Calabria. Il PalaPentimele acclama i suoi beniamini. Time Out per Angri. Ancora Time Out chiamato da Chiavazzo. L’ultimo tentativo di tiro è di Angri, ma il risultato finale è a favore della Myenergy Reggio Calabria col punteggio di 81 a 67.

Il tabellino

MyEnergy Reggio Calabria-Angri Pallacanestro 81-67 (Parziali: 23-10, 46-29, 63-54)

MyEnergy Reggio Calabria: Aguzzoli 6, Simonetti 11, Konteh 6, Maksimovic 7, Mavric 9, Mazza n.e., Cessel 10, Seck n.e., Binelli 6, Tyrtyshnyk 26, Russo n.e.. All. Cigarini

Angri Pallacanestro: Izzo 5, Globys 5, Granata 2, Ruggiero 9, Lazzari n.e., Caloia, Carone, Iannicelli 14, Bonanni 5, Taddeo 22, Jelic 5. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Arbitri: Lorefice e Finesi