La Myenergy va al tappeto contro Monopoli! Fatale l’ultima frazione di gioco per i neroarancio

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella terza giornata del Play-In Gold la White Wise Monopoli. Tra le mura amiche, i neroarancio perdono contro la fanalino di coda della conference Sud, reduce dalla sconfitta di un solo punto, in casa di Capo d’Orlando. Pieno equilibrio nei primi tre quarti, con diversi tentativi di allungo da parte della Viola ed immediata rimonta da parte degli ospiti. L’ultima frazione è a favore degli ospiti. Nei momenti decisivi i ragazzi di Cigarini si spengono, l’inerzia del match va a favore degli ospiti così da conquistare una vittoria fondamentale in chiave classifica della seconda fase. Oltre a Russo e Seck, da segnalare il parziale utilizzo di Tyrtyshnyk uscito prima per infortunio e poi per cinque falli.

PRIMO QUARTO

Inizio con un errore per compagine, la sblocca Aguzzoli, risponde Tommasini. Lo stesso Tommasini dopo un possesso neroarancio guadagna la lunetta, fa due su due il giocatore pugliese. La tripla di Aguzzoli vale il 5 a 4. Bini per gli ospiti e poi Merlo (5-8). Tyrtyshnyk subisce fallo, possesso Viola. Mavric da sotto per il -1 dei padroni di casa. Capitan Binelli in sottomano per il controsorpasso (9-8). Merlo segna e guadagna il tiro supplementare che trasforma. Simonetti domina il verniciato per il temporaneo pareggio. Time Out. Corral dalla lunetta fa due su due. Bini piazza la tripla del +5. Binelli avvicina i suoi da tre, risponde Corral in allontanamento. Seconda tripla del capitano, risponde Laquintana sempre da tre. Mavric porta il punteggio sul 19 a 21. Ancora Mavric da sotto, risponde Laquintana da tre. Simonetti attacca il ferro, Corral non sbaglia da tre risponde ancora Binelli per il -1. Si chiude la prima elettrizzante frazione sul 26 a 27 per i i pugliesi.

SECONDO QUARTO

Laquintana da tre risponde Cessel, che guadagna la lunetta e trasforma il libero. Di Giuliomaria da tre, risponde Simonetti da due. Venga da tre, Cessel in gancio. per il 33 a 35. Maksimovic per il 36 a 35. Laquintana non si ferma da tre, piazza il 36 a 38 per i suoi. Simonetti guadagna la lunetta, fa due su due. Aguzzoli per la Viola (40-38). Time Out chiamato da Monopoli. Fallo su Tyrtyshnyk su tentativo dalla lunga distanza, tre su tre per il giocatore della Viola. Diversi errori per compagine. 43 a 38 a 3:38 dalla fine. Tyrtyshnyk si inventa un canestro e guadagna la lunetta. Time Out di Monopoli. Il pubblico del PalaCalafiore si infiamma. Aguzzoli fa uno su due ai liberi. Maksimovic penetra e porta i suoi sul +11, risponde Bini. Ancora Bini poi Di Giuliomaria per il -3 dei pugliesi. Bini in sottomano per il -1 degli ospiti. Si va all’intervallo lungo sul 49 a 48.

TERZO QUARTO

Mavric per la Viola. Corral dalla lunetta fa due su due. Simonetti sotto la plancia, appoggia il 53 a 50. Aguzzoli piazza la tripla del +6. Annese risponde sempre dalla lunga distanza. Tyrtyshnyk da tre, risponde Annese. Simonetti guadagna la lunetta, fa uno su due. Sul possesso neroarancio Tyrtyshnyk piazza la tripla del +8. Mavric dopo un errore avversario porta il punteggio sul 65 a 55. Laquintana segna per gli ospiti, diversi errori per compagine. Tommasini dalla lunetta fa zero su due. Binelli guadagna la lunetta e fa uno su due. Cessel in sottomano per il +9. Merlo dalla lunetta a seguito di un antisportivo chiamato a Konteh, fa uno su due. Venga da sotto per il 68 a 62. Laquintana dopo una palla persa porta sul -4 i suoi. Aguzzoli per il 70 a 64. Tommasini da tre per il 70 a 67, su questo punteggio si va all’ultima frazione di gioco.

ULTIMO QUARTO

Laquintana per il pareggio di Monopoli, risponde Aguzzoli. Ancora a Laquintana, risponde Aguzzoli (75-72). Venga da sotto per il -1 dei pugliesi. Laquintana per il sorpasso ospite. Tyrtyshnyk da tre per il 78 a 76, risponde Laquintana. Sempre Laquintana si inventa un canestro in reverse per il 78 a 81. Tommasini per il +6 di Monopoli. Cigarini chiama Time Out. Tyrtyshnyk guadagna la lunetta, Cigarini chiama Time Out, il giocatore neroarancio fa uno su due. Annese esce per cinque falli. Tyrtyshnyk fa nuovamente uno su due. Bini piazza la tripla del +7 degli ospiti. Stoppata di Aguzzoli, tentativo di tiro di Binelli sbagliato. 4 minuti al termine. Amoroso fa uno su due. Fallo tecnico a Laquintana. Aguzzoli sbaglia il libero. Amoroso per il +10 deli ospiti a meno tre minuti da termine. Monopoli chiama Time Out. Simonetti guadagna la lunetta, fa uno su due. Aguzzoli dopo un errore avversario, subisce fallo e trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Laquintana nell’azione successiva fa due su due dalla lunetta. Binelli sbaglia da tre a 1:30 dalla fine sul +9 degli avversari. Mavric dalla lunetta fa zero su due. Di Giuliomaria da sotto. Bini per l’83 a 96. Di Giuliomaria porta il punteggio e risultato finale sull’83 a 98 a favore di Monopoli.

Il tabellino

Myenergy Reggio Calabria- White Wise Monopoli 83-98 (26-27,23-21,21-19,13-31)

Myenergy: Aguzzoli 20, Simonetti 12, Konteh, Maksimovic 5,Mavric 10, Cessel 7, Seck ne, Binelli 12, Tyrtyshnyk 17, Russo ne.All Cigarini Ass D’Agostino

Monopoli: Venga 6,Tommasini 12,Merlo 6,Annese 5,Laquintana 30, Corral 9, Di Giuliomaria 9, Amoroso 3, Bini 18, Natalini.All Antonio Paternoster

Arbitri Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi(RG) e Federico Mameli di Augusta(RG)