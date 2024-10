Myenergy RC, vittoria al Palacalafiore nel derby dello stretto contro la Fortitudo Messina

Palacalafiore di Pentimele, sul parquet per la 17ª giornata di serie B Interregionale la Viola Myenergy RC gioca contro la Fortitudo Messina di coach Cavalieri, cenerentola del campionato ancora a zero punti.

PRIMO QUARTO

La Viola parte con Maksimovic, Tyrtyshnyk, Aguzzoli, Mavric e capitan Binelli. Per gli avversari il quintetto base è composto da Cavalieri, Nnabuife, Scozzaro, Tagliano e Mollica.

Apre la gara la bomba di Tagliano, risponde Aguzzoli sottocanestro grazie al lavoro ‘sporco’ di Mavric. Ancora in contropiede Tagliano ma risponde da tre Tyrtyshnyk e riporta la Viola sul 5-5. Capitan Nnabuife lavora bene sotto canestro per Cavalieri, risponde ancora Aguzzoli. La prima fase della gara inizia con un sostanziale equilibrio. Aguzzoli e Tagliano sono le due individualità che spiccano in queste prime fasi, il loro è un costante botta e risposta, e sorpasso e controsorpasso tra le squadre. 11-12 a 5 minuti dal primo riposo.

La Viola sbaglia un paio di conclusioni, Messina allunga coi soliti Tagliano e Nnabuife ma ci pensano Maksimovic e un Mavric dirompente in schiacciata in contropiede a riportare sotto la Viola: 15-16. Per la Viola entrano Seck e Simonetti, quindi Cessel, per Messina Leonardo ‘Dinamite’ Marinelli. La Fortitudo gioca con più scioltezza in attacco, Cessel e Simonetti fanno il controbreak, ma la Viola resta sotto: 19-20.

Coach Cavalieri manda in campo Mama Kader che ingaggia un bel duello con Cessel, prende fallo e fa due punti dalla lunetta. Simonetti in contropiede non concretizza, ma l’ultimo possesso è ancora nella mani di Aguzzoli, penetra e scarica nelle mani di capitan Binelli che però sbaglia dalla distanza. Simonetti conquista rimbalzo e secondo tiro, ma nulla di fatto. Punteggio al riposo corto di 19-22 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

I neroarancio rientrano con Seck, Simonetti, Binelli, Cessel e Aguzzoli. Si riparte e attacca la Myenergy che inizia bene con Cessel sottocanestro. Kader intimidisce e stoppa tre volte di seguito prima Cessel, poi Aguzzoli in contropiede, poi ancora Cessel. Ci pensa Seck e fermare i break peloritano con l’arresto e tiro, 23-26 per Messina. Momento di pausa in campo, problemi al tavolo per i cambi delle due squadre. Gli arbitri si prendono un po’ di tempo per discutere con le panchine. Time-out per coach Cavalieri. Cigarini rimanda in campo Mavric e Tyrtyshnyk, ma è Marinelli a realizzare i due punti del +5. La Viola non trova ancora il bandolo della matassa, Binelli si innervosisce e prende un tecnico per proteste. Tiro libero che fissa il punteggio sul 23-29.

Un libero di Mavric e la bomba del capitano Binelli svegliano il pubblico del Palacalafiore, risponde Danilo Tagliano ma ancora Mavric da sotto a eludere Kader e un’altra bomba di Binelli portano in vantaggio la Viola sul 32-31. Ancora un botta e risposta in penetrazione, da una parte Marinelli, dall’altra Tyrtyshnyk. E sotto canestro Mavric “vendica” i compagni con una stoppata su Kader. Ancora Seck in contropiede fa urlare il Palazzetto e porta la Viola sul +3. Difesa più intensa, circolazione palla più veloce, la Myenergy riprende così il controllo della partita.

Nnabuife commette in un amen il secondo fallo e manda dalla lunetta Mavric: 39-35 per la Viola. Tyrtyshnyk penetra e prende fallo, dalla lunetta fa due su due. Coach Cavalieri protegge il pitturato con il capitano Nnabuife e Kader, ma ci pensa dalla lunghissima distanza l’ucraino neroarancio che porta la Viola sul +7, massimo vantaggio: 44-37. Ancora Tyrtyshnyk trova il terzo fallo di Mollica e fa ancora due su due. Aguzzoli torna in panchina per Simonetti in questo ultimo minuto e trenta. L’ex Scozzaro sbaglia il tentativo da tre, Cessel non supera Kader, sul capovolgimento di fronte la Viola recupera palla con un tocco involontario di piede non visto dagli arbitri. Coach Cavalieri non ci sta e prende anche lui fallo tecnico per proteste. Ultimo possesso per Messina con Kader che schiaccia in contropiede e chiude il secondo quarto col punteggio di 47-39 per la Myenergy RC.

TERZO QUARTO

Apre le danze per gli ospiti l’ottimo Tagliano in penetrazione, risponde in contropiede Mavric su assist di Aguzzoli. Kader è un ‘fattore’ sottocanestro con la quarta stoppata della serata, ma Cessel insiste e ne fa due in sottomano. Tagliano instancabile da tre tiene a galla i suoi, 51-44. Giannullo ancora da tre accorcia le distanze, gara sempre apertissima. Spezza il i break messinese Thomas Aguzzoli con 4 punti di fila, Tyrtyshnyk da tre riprende le distanze: 58-50. Mama Kader dall’altra parte diventa decisivo anche in attacco, ma ancora una bomba di Aguzzoli e un contropiede di Tyrtyshyk riportano la Viola al nuovo massimo vantaggio: 64-52.

Marinelli sbaglia al tiro dalla media, Maksimovic no. La difesa dei neroarancio è sempre più l’arma decisiva, Tyrtyshnyk e Aguzzoli rubano palloni su palloni e in contropiede concretizzano gli sforzi. Meno di due minuti al termine e la Viola è sul +18, 70-52. Si gioca a ritmi serratissimi, Messina è imprecisa e perde terreno ad ogni possesso. Cigarini manda in campo Konteh. Marinelli si innervosisce e prende il terzo fallo tecnico della serata, dall’altra parte Tyrtyshnyk è implacabile: penetra, subisce fallo e realizza il gioco da tre. Anche Konteh mette i primi due sul tabellino e chiude il terzo quarto sul punteggio di 78-52.

QUARTO QUARTO

Ultimo quarto con Seck, Maksimovic, Simonetti, Konteh e Binelli in campo. Matteo Mollica realizza i primi due punti dalla lunetta per gli ospiti. Konteh entra bene e si fa sentire sotto canestro, ma Kader insiste e porta due punti per i suoi. Ancora Maksimovic a tagliare le gambe ai tentativi ospiti con una bomba da tre: 81-56. Mateja esce per far posto al giovane Tommaso Russo, la Viola sbaglia un paio di possessi e la bomba di Taiano accorcia ancora le distanze per la Fortitudo Messina. Sfida adesso senza interruzioni, Cessel e Simonetti rispondono alla bomba di Cavalieri. A tre minuti e trenta dal termine arriva anche il momento del giovane Antonio Mazza, che ormai ci ha preso gusto e segna i due punti che infiammano una volta di più il pubblico del Palacalafiore. Ancora Simonetti col suo decimo punto porta il punteggio sul 91-68.

Tagliano ancora per gli ospiti, ma sul capovolgimento di fronte Konteh realizza da tre.

Solo applausi per i neroarancio che chiudono agevolmente il match col punteggio finale di 94-73.

Il tabellino

Myenergy RC – Fortitudo Messina 94-73 (19-22, 28-17, 31-13, 16-21)

Myenergy RC: Aguzzoli 17, Simonetti 10, Konteh 5, Maksimovic 7, Mavric 10, Mazza 2, Cessel 8, Seck 4, Binelli 6, Tyrtyshnyk 25.

Fortitudo Messina: Marinelli 4, Scozzaro 2, Cavalieri 8, Nnabuife 4, Giannullo 3, Mollica 6, Kader Mama 17, Tagliano 29.