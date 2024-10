Myenergy Viola, Uslenghi: “Orgogliosi dell’affetto del popolo neroarancio”

Per l’Area Comunicazioni della Myenergy è stata ospite all’interno del format tv “Momenti neroarancio” in onda sulla Tv Ufficiale del Club, Videotouring, per parlare di pallacanestro e fare il punto sulle attività svolte.

Cosa ha pensato dopo la sconfitta contro la Basket School Messina?

“Ho pensato ad un calo di tensione a risultato già acquisito. Dalla gara vinta a Rende, in casa della Bim Bum avevamo ottenuto la qualificazione tra le prime quattro, dunque, un po’di appagamento ci sta: tutto questo serve, serve per ripartire e migliorare da qualche errore. E’ anche vero che abbiamo affrontato la squadra più arrembante e vincente del momento con una striscia aperta significativa: credo che la Basket School avesse più voglia di fare risultato in un campo importante come il PalaCalafiore. Sono sicura che arriveranno i risultati che ci aspettiamo nella seconda fase”.

Un pensiero sulla seconda fase?

“Il 20 febbraio uscirà il nuovo calendario. Non conosciamo ancora chi raggiungerà Molfetta ed Angri. Saranno otto gare, tutte molto avvincenti e vedremo cosa accadrà”.

Il vostro settore è sempre in fermento. Cosa bolle in pentola?

“Siamo molto attivi. La nostra struttura marketing non si ferma mai. Lo shop è molto frequentato, idem, l’apprezzamento verso la nostra nuova linea di abbigliamento “Magna-Grecia”. Il coinvolgimento passa da diverse fasce d’età, a tal proposito abbiamo aperto e stiamo implementando un nuovo account su Tik-Tok. Alla stessa stregua, i nostri atleti hanno partecipato alla giornata degli Studenti, giocando insieme agli studenti delle Scuole reggine: un’iniziativa identitaria davvero significativa”. Siamo molto contenti. C’è stato un aumento esponenziale di chi ci segue sui social. Non solo, al Palasport, siamo sempre pienissimi di richieste di ingresso da tutta la provincia ed anche dalle altre province della Calabria: siamo orgogliosi di questo. Il ruolo che c’è riconosciuto di squadra traino ci inorgoglisce e ripaga del lavoro che è stato fatto in questi anni. La ripartenza e l’entusiasmo di Carmelo Laganà, tifosi compresi, fanno il resto”.

Ci saranno novità in vista della seconda fase?

Si, ci sarà una mini-campagna abbonamenti per la fase ad Orologio. La lanceremo appena uscirà il nuovo calendario. Troverete tutto sui nostri social: sarà una bella possibilità per permettere a tutti di goderci lo spettacolo del basket.

Le nostre dirette?