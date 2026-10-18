Myenergy Viola, Carrea: “Nei finali di partita, ci manca ancora qualcosa”

L’allenatore della Pallacanestro Viola si è presentato in conferenza stampa amareggiato per la sconfitta, ma parzialmente soddisfatto per la prestazione dei suoi giocatori. La partita è iniziata male per i neroarancio; ma la grinta e l’entusiasmo del pubblico ha subito rimesso il match sull’andamento giusto. L’ottimo gioco di squadra ha portato al soprasso dei padroni di casa, si è andati negli spogliatoi sul +3 della Viola. Il terzo quarto è stato molto combattuto tra le due compagini, la rimonta dei lombardi è stata arginata da un tiro da tre di Markovic allo scadere. L’ultima frazione di gioco ha visto protagonista la fisicità rispetto alla tecnica. La tripla di Piccone e diversi errori di Reggio Calabria hanno concesso i due punti ad Orzinuovi.

Le dichiarazioni di Coach Carrea

“Al netto dei primi due-tre minuti, nei quali ancora una volta abbiamo fatto fatica a rompere il ghiaccio, credo che questa volta la squadra abbia avuto il merito di sciogliersi. Probabilmente c’era un eccesso di desiderio di essere subito impattanti, ma da quel momento, per circa trenta minuti, abbiamo giocato un’ottima gara”.

L’andamento del match

“Siamo riusciti anche a controllare il gioco contro una squadra di altissimo livello, sia per tecnica individuale che per organizzazione collettiva. Abbiamo colmato il gap fisico che avevamo in molti ruoli e giocato una partita di grande solidità e competenza tecnica”.

Le fasi finali, come intervenire per migliorare

“I ragazzi sono stati molto bravi a mettere in campo tutto quello che avevamo preparato per essere competitivi. Sui finali, però, ci manca qualcosa. Si è visto in tutte le partite, al netto di Firenzuola, dove non c’è stato praticamente un finale. Ci manca consistenza, chiarezza e lucidità. È parte di un processo normale, che ha bisogno dei suoi passaggi. Alla quarta giornata di andata, con tutte le difficoltà del caso, siamo riusciti a essere competitivi contro una delle squadre più forti di questo campionato per 35 minuti. Non siamo soddisfatti perché il nostro desiderio è vincere, però dobbiamo anche essere razionali, guardare alla parte buona del bicchiere e concentrare tutto il nostro lavoro su quel pezzettino che manca, che comprende elementi tecnici, strutturali e mentali. Dobbiamo giocare i finali con una diversa faccia e con idee diverse. Lavoreremo per riuscirci”.