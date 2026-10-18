La Myenergy Viola cerca la prima vittoria interna: al Palacalafiore arriva la Logiman Orzinuovi

Poche ore alla palla a due tra Myenergy Viola e Logiman Orzinuovi, alle 17:00 il Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca la quarta gara d’andata della Serie B Nazionale Old Wild West 2026/27, girone A.

La truppa di coach Carrea è reduce dalla convincente trasferta sul difficile campo della Rucker di San Vendemiano, dove i neroarancio hanno dominato per tre quarti la gara e resistito al ritorno dei padroni di casa ottenendo così la seconda vittoria stagionale.

La gara di stasera è un altro banco di prova per capitan Romeo e compagni, che dopo il deludente esordio casalingo contro Fiorenzuola vogliono conquistare i primi due punti davanti al pubblico amico.

Sul piano tattico e dell’atteggiamento, il blitz in terra veneta ha mostrato evidenti segnali di crescita nell’impianto di gioco di coach Carrea. L’attacco neroarancio continua a trovare certezze e fluidità attraverso un ritmo di gioco e una circolazione di palla sempre più precisi e corali, capaci di liberare tiri ad alta percentuale e di esaltare le qualità dei singoli. Tuttavia, per compiere il definitivo salto di qualità, servirà fare un ulteriore passo in avanti sul piano della continuità: la sfida di stasera richiederà una maggiore attenzione difensiva e massima lucidità nella gestione dei possessi chiave lungo tutti i 40 minuti, evitando cali di tensione nei finali di gara.

L’avversario: la Logiman Orzinuovi

A quota quattro punti nel fitto gruppone che insegue le due capolista Ferrara e Brescia — e di cui fa parte anche la Viola — la Logiman Orzinuovi ha dimostrato nelle prime giornate di prediligere un basket ad altissima intensità, fatto di ritmo elevato, aggressività difensiva e costante ricerca del contropiede e delle transizioni veloci.

Alla guida tecnica della formazione bresciana c’è la conferma strategica di coach Giovanni Bassi, chiamato a dare continuità a un progetto identitario. Sulle fondamenta di questa filosofia, la società biancoblu ha blindato un blocco di fedelissimi di assoluto valore: spiccano i rinnovi di Alberto Cacace, Tommaso Oxilia, Davide Zilli, Alberto Stefani e Loris Venturoli, garanzia di coesione tattica e conoscenza dell’ambiente.

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Sul fronte dei nuovi acquisti, il reparto perimetrale e la regia compiono un evidente salto di qualità con l’arrivo dell’esperto playmaker Roko Rogić (con diversi problemi fisici sin dal suo arrivo), affiancato dalle giocate di Fabrizio Piccone, dall’energia di Tommaso Minoli (domenica scorsa out per infortunio) e dall’esperienza di Francesco Bedetti. A completare lo scacchiere e ad alzare la stazza atletica nello spot di ala c’è il colpo Nicolò Dell’Osto. Un mix sapientemente dosato di corsa, talento perimetrale e solidità sotto le plance, ideale per sviluppare il basket rapido e travolgente voluto da coach Bassi.

Arbitri della serata i signori Lanfranco Rubera di Bagheria (PA), Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Federico Puglisi di Aci Catena (CT) . La gara sarà trasmessa in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della LNP.