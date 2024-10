Myenergy Viola, al Palacalafiore è festa play-off! – FOTO

La Myenergy Viola perde l’ultimo match contro una Power Basket Salerno in formato promozione, ma grazie ai risultati di Angri e Monopoli conquista ugualmente l’ultimo posto disponibile per i tanto agognati play-off.

Al Palacalafiore l’atmosfera è di quelle speciali e la tensione è palpabile: la piazza ha fame di successi e voglia di rivivere questa passione viscerale per la pallacanestro e per questi colori, legati indissolubilmente alla città in riva allo Stretto.

Tanti tifosi nella ‘Giornata neroarancio’, tanti giovani venuti a seguire la Viola in questo scontro decisivo, nella serata che potrebbe essere l’ultima della stagione. E che invece regala l’ennesima soddisfazione, quest’anno, al popolo neroarancio, che a fine gara invade il parquet per abbracciare i propri beniamini.

Soddisfatti i tifosi, in estasi società, staff tecnico e l’intero gruppo squadra, autori di un piccolo miracolo sportivo. I play-off sono il giusto premio ad una stagione esaltante di un collettivo giovanissimo e inesperto che, settimana dopo settimana, ha saputo trovare la propria identità nell’amicizia e nella voglia di crescere e divertirsi con un pallone a spicchi.

Hanno stravolto i pronostici e conquistato il pubblico reggino. Adesso una lunga pausa per riposare, recuperare da acciacchi e infortuni vari prima dei play-off e del sogno promozione. La stagione non è finita, c’è ancora tempo per correre e divertirsi.

La partita

Gara avvincente e combattuta a viso aperto per 40 minuti, ricca di break e controbreak ed all’insegna del sostanziale equilibrio.

I neroarancio difendono a uomo ma gli ospiti partono meglio con l’ex Duranti e un Uchenna Ani in gran spolvero stasera. Maksimovic, Tyrtyshnyk e Simonetti rispondono e accorciano le distanze, si va al riposo lungo ancora sotto ma la partita è apertissima.

Salerno rientra con la difesa a zona ma l’inerzia del match è ancora a favore della Viola che nel terzo quarto con Ilario Simonetti (11 punti, 6 assist e 2 rimbalzi per lui stasera) segna il canestro del momentaneo +9. Sulla ricaduta Simonetti si accascia e chiede l’intervento dei medici: ha i crampi e non riuscirà (nonostante una ‘corsa’ in sala massaggi) a rientrare in partita.

I neroarancio patiscono subito l’assenza del sesto uomo, saltano i meccanismi difensivi e Salerno recupera.

Il capitano salernitano Chaves (19 punti) è una spina nel fianco, Ani, mvp della gara, è inarrestabile sotto canestro e dal perimetro: chiuderà con 31 punti con 8/11 da due, 4/7 da 3, 3/3 ai liberi, 9 rimbalzi.

La Viola risponde con il solito Tyrtyshnyk (29 punti a fine gara per lui) e Aguzzoli (14), ma l’esperienza e la precisione di Mei chiudono la partita nel possessi finali. Il punteggio è impietoso ma dagli altri campi arrivano i risultati di Angri e Monopoli: i tifosi esultano e si abbracciano, i play-off sono una realtà.

Si festeggia al Palacalafiore sugli spalti e negli spogliatoi, con i gavettoni di rito in sala stampa. I risultati dagli altri campi e i calcoli spingono la Power Basket Salerno in terza posizione in classifica (è in vantaggio rispetto a Molfetta che scivola in quarta posizione) e sarà ancora l’avversario della Myenergy Viola nel primo turno dei play-off che si disputerà l’8, il 12 e il 15 maggio.

La Viola non avrà il “fattore campo”, ma ha ancora tanta voglia di correre.