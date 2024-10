Myenergy Viola: Seby D’Agostino confermato assistant coach

Myenergy Reggio Calabria è lieta di comunicare che l’Assistant Coach della squadra neroarancio, anche per la stagione sportiva 24/25, sarà il reggino Seby D’Agostino.

Conferma nel segno della continuità per l’allenatore che da anni è preziosa guida tecnica per tanti giovani cestisti del territorio e che nello scorso anno è stato perno fondamentale dello staff tecnico della Myenergy.

Seby D’Agostino, classe 1971, sarà dunque l’Assistente Allenatore di Coach Giulio Cadeo e affiancherà l’esperto tecnico lombardo, non solo nell’impegnativa avventura del campionato di serie B interregionale ma anche nel progetto che riguarda la ricostruzione del settore giovanile neroarancio.

Le competenze tecniche di Coach D’Agostino e le sue doti morali sono per la società neroarancio una garanzia assoluta. La preparazione di Seby, lo spirito di sacrificio e la dedizione alla causa che la dirigenza della Viola persegue da anni, sono componenti determinanti del bagaglio del tecnico vicino al club da tante stagioni.

Seby D’Agostino: “Con Coach Cadeo si è stabilita nell’immediato una bella intesa, ci confrontiamo quotidianamente su più fronti sia in relazione al Campionato della prima squadra, sia in preparazione delle attività del settore giovanile.

Sono grato alla società per la fiducia rinnovata e non vedo l’ora di riprendere il lavoro in campo”.