“Le Iene” avvistate al’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria

Gli inviati della nota trasmissione televisiva “Le Iene” sono stati avvistati nella mattinata di oggi, 9 ottobre 2018, a Reggio Calabria.

Il programma di approfondimento e attualità che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico, questa volta sbarca all’Ospedale Riuniti. Non è di certo la prima volta che “Le Iene” si occupano di aziende sanitarie, non resta dunque che attendere la messa in onda del servizio per sapere nello specifico cos’hanno scoperto questa volta i giornalisti d’inchiesta più conosciuti dello Stivale.

Fonte: Corriere della Calabria