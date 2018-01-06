La MetExtra Viola Reggio Calabria gode di una buona forma, reduce da una netta vittoria casalinga contro Agrigento. Riuscirà a dimostrare la continuità di gioco dell’ultimo match? Il campo deciderà durante questo impegno partenopeo dei reggini che in trasferta al momento, anche se spesso di solo qualche punto, hanno solo perso.

Al PalaBarbuto di Napoli, si vedrà una partita combattuta, fin dal primo minuto di gioco, sarà fondamentale l’approccio dei neroarancio, che dovranno continuare per tutto il match a combattere e non perdere la testa, e soprattutto il ritmo gara. Tutti i giocatori saranno a disposizione di Marco Calvani.

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Per la Basket Cuore Napoli, recuperato Guglielmo Caruso che sarà del match per l’esordio in maglia azzurra. Da valutare le condizioni di Sorrentino, affetto da problemi alla schiena, e Nikolay Vangelov, colpito da una bronchite: entrambi non si sono allenati in settimana. Da monitorare la situazione relativa a Carter dopo l’esito positivo della risonanza magnetica. Recuperati Mastroianni e Nikolic.

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 7 gennaio, 18.00

Arbitri: Foti, Gagno, Capozziello

Media – Radiocronaca in diretta su Radio Antenna Febea (FM 100.3-100.6-107, www.antennafebea.it). Diretta streaming LNP TV per i possessori di LNP TV Pass; replica lunedì alle 19.00 su RTV – Canale 14.

Foto di Emanuele Praticò