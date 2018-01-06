Dichiarazioni prima del match dei protagonisti della partita che vedrà protagonista la Viola Reggio Calabria contro la Cuore Napoli Basket. I reggini hanno fame di vittoria in trasferta. I partenopei giocano sempre bene tra le mura amiche, con buone prestazioni. Chi dimostrerà maggiore concentrazione e continuità?

Le parole della Viola Reggio Calabria

Marco Calvani (allenatore della Viola Reggio Calabria) – “Prendere sotto gamba Napoli sarebbe un errore imperdonabile, loro in casa sono andati vicini al successo sia con Rieti che con Agrigento, in casa si giocano gran parte della loro salvezza. Noi dobbiamo confermare l’approccio avuto nell’ultimo match, essere concentrati per tutto l’arco della gara ed imprimere il nostro ritmo”.

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Agustin Fabi (giocatore della Viola Reggio Calabria) – “Noi dobbiamo tramutare la pressione in uno stimolo, è una motivazione in più per tutto il gruppo di fare qualcosa che sino ad ora c’è mancata. Fuori casa abbiamo lasciato qualcosa, sappiamo quelli che sono i nostri punti deboli, dobbiamo imporre quelli che sono i nostri ritmi per quaranta minuti, da domenica a Napoli si vedrà una Viola che ha voglia di vincere. Noi rispettiamo Napoli, ha dato filo da torcere a chiunque, andremo li con umiltà e sapendo che non sarà una passeggiata”.

Le parole di Cuore Napoli Basket

Aldo Russo (coach della Cuore Napoli Basket) – “Siamo in una situazione di emergenza come lo siamo stati nelle ultime uscite. La classifica ci vede posizionati all’ultimo posto e ci obbliga a giocare per vincere ogni gara per abbandonare la coda della graduatoria. Sarà una sfida particolare per me con la Viola visto che questa è la squadra con la quale mi sono affacciato al professionismo. La MetExtra di Calvani è composta da un roster di grande qualità con elementi di esperienza come Fabi con il quale ho avuto modo di lavorare in passato. La sfida di domenica sarà sicuramente un bel banco di prova per noi proprio perché siamo consapevoli della forza dell’avversario. Dobbiamo applicare a pieno il piano partita e cercare di insistere sui punti deboli degli avversari”.

Guglielmo Caruso (giocatore della Cuore Napoli Basket) – “Ci aspetta una partita difficile sicuramente, contro una bella squadra, ma sappiamo quanto è importante vincere per noi e per i tifosi. Questa settimana abbiamo lavorato duramente e la voglia c’è, ora tocca convertire il lavoro fatto fino ad ora. L’infortunio subito è stato più impegnativo e difficile del previsto, ma sono contento di essere finalmente disponibile per la squadra. Certo non sono al top della condizione, ma per me già solo essere a disposizione del coach è importante. Cercherò di dare il miglior contributo possibile ai compagni e alla città di Napoli che si merita questa vittoria per iniziare al meglio questo 2018”.

Foto di Emanuele Praticò