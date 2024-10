Nasce a Reggio Calabria la pizzeria biologica “Pummaroru”

Pummaroru la pizzeria per le famiglie, dove la qualità è di casa

Il Funny Club si rinnova! Il locale che da anni ospita gli eventi dedicati a tutta la famiglia, rinnova la pizzeria e gli da il nome “Pummaroru“, prendendo spunto da uno degli ingredienti madre della pizza.

Situata a Reggio Calabria in Via Tirrenica 5 (zona Pentimele, di fronte il Bingo), la pizzeria “Pummaroru” è apprezzata da anni per la qualità e l’attenta selezione delle sue materie prime e la peculiarità di usare prodotti biologici.

Gli ampi locali sono stati completamente rinnovati rispetto al passato. L’ambiente adesso si presenta con un tocco innovativo, dallo stile ‘industrial’.

Il salone delle feste in stile vintage con una scenografia nelle pareti che ripropone il parco giochi del ‘700 sommati a teli a scomparsa è la scelta ideale per compleanni per bambini e anniversari da ricordare nel tempo, con un menù completamente rivisto.

Da oggi si potrà scegliere, oltre al menù pizzeria, tra numerosi piatti a base di carne e alcuni primi.

Novità ma anche tanta tradizione. Il punto di forza del Funny Club rimane sempre l’assoluta qualità di tutti i prodotti utilizzati.

Le pizze biologiche sono realizzate con Farine Italiane Certificate pregiate da agricoltura integrata e sostenibile, 100% grano italiano macinato a pietra, con l’utilizzo di lieviti naturali e biologici per essere più leggere e digeribili.

Anche i pomodori sono bio e conditi con olio extravergine bio, il “fior di latte” prodotto con latte di mucche di razza Frisona italiana in maniera artigianale, nel rispetto dell’antica tradizione casearia calabrese.

Pummaroru la pizzeria per le famiglie, dove la qualità è di casa.

“Pummaroru“,Via Tirrenica 5 (Zona Pentimele, di fronte il Bingo)

Per info&prenotazioni 392/4055945 – 0965/886615

Clicca qui per la pagina Facebook