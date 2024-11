Nasce a Reggio il Club New Deal

Con il presente comunicato portiamo a conoscenza della comunità reggina la nascita del CLUB NEW DEAL.

Concluso il percorso accademico che ci ha visto parte attiva dell’associazione Universitaria New Deal, abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada nel contesto cittadino e provinciale, lontani da logiche politiche e da interessi vari, abbiamo dato vita ad una realtà completamente nuova per favorire l’aggregazione e la conoscenza di tutti quei giovani che, finiti gli studi, sono rimasti a Reggio e di chi invece, andato via, non vuole perdere i legami umani e sociali con la nostra terra.

Proviamo cosi a gettare la nostra pietra nello stagno, con un’associazione libera e aperta a chiunque ne voglia fare parte, con attività nuove e fresche, creando qualcosa di positivo in un tempo in cui questa città è ormai spenta e non dà segni di volersi risvegliare.

Oltre agli eventi culturali promuoveremo numerosi incontri “ricreativi” per promuovere il “live social network”.

Presenteremo, ufficialmente, questo progetto alla città mercoledì 21 ottobre, presso la sala mostre della Provincia di Reggio Calabria.

In occasione di questo evento sarà allestita una mostra di Eco-design dal tema “Pensa Progetta Produci” in collaborazione con il gruppo Archigiani di Messina.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 16:30. Alle ore 18:45 presenteremo il CLUB e a seguire percorso guidato alla scoperta delle opere esposte.