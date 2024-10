Nasce AirItaly: da Lamezia voli per Mosca, Thailandia New York ed Egitto

AirItaly pronta al decollo. Ambizioso il progetto Qatar Airways, che ha rilevato il 49% della compagnia Meridiana. Sfida aperta ad Alitalia, con numerosi collegamenti internazionali. Anche per la Calabria opportunità interessanti: da Lamezia infatti sarà possibile volare per diverse città: New York, Mosca e non solo.

Il primo aereo che entrerà in servizio e che coprirà le nuove tratte nazionali è stato ultimato ieri sera: costruito da zero nello stabilimento Boeing di Renton, verniciato a Portland e mostrato quasi in diretta sui social network. Ora manca solo l’ultimo passaggio: la sistemazione degli interni, che nei prossimi giorni inizierà a Seattle. Ma sarà un’operazione molto rapida: perché il 15 maggio il primo 737 Max 8 di AirItaly inizierà a volare. Collegherà Malpensa con Olbia, Catania, Palermo, Roma e Lamezia Terme.

Il primo viaggio sui nostri cieli sarà accompagnato da una grande festa dell’aria, perché il progetto di Qatar Airways è quello di fare di AirItaly la più forte compagnia aerea italiana, sfidando frontalmente Alitalia. Il progetto è solo all’inizio e il decollo del nuovo Boeing 737 sarà accompagnato anche dall’arrivo (sempre il 15 maggio) di un Airbus 330 che sarà impiegato nei nuovi voli intercontinentali.

Tutte le informazioni su www.airitaly.com/it