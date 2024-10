Nasce in Calabria una nuova etichetta discografica

In un mercato discografico come quello attuale, sempre più liquido e distante dai talenti della nostra terra, dalla MeA Eventi di Roberto Zengaro nasce la MeA Records , la nuova etichetta discografica indipendente di produzioni musicali tutta calabrese. Un progetto ben definito per la produzione e la promozione degli artisti calabresi. Una struttura, con sede fisica attualmente a Cosenza e talent scout disseminati per tutta la Regione, che potrà contare sulla collaborazione di una o più major della discografia nazionale, proprio per poter offrire ai suoi artisti la possibilità di distribuire e promuovere efficacemente la propria musica nell’indotto discografico nazionale che conta.

Le audizioni per entrare a far parte della MeA saranno gratuite e gli artisti avranno da subito la possibilità di aprire i concerti e gli spettacoli griffati MeA che si terranno in Calabria. Un aspetto che il presidente e direttore artistico Roberto Zengaro tiene a rimarcare:

«In Calabria ci sono tantissimi artisti validi che non vengono considerati, che sono stati illusi o che si sono bruciati. E’ arrivato il momento di dare spazio anche a loro».

Il progetto MeA prevede anche masterclass e stage formativi garantiti per la ricerca, la crescita e il perfezionamento dei talenti e artisti calabresi, il primo dei quali si terrà nel mese di marzo con la partecipazione del maestro Maurizio Caridi, presidente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e di Area Sanremo, e di Gianni Testa, produttore musicale, vocal coach e componente della commissione di Area Sanremo. Ma le iniziative saranno diverse e molteplici. Ambizioso il primo e principale degli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro: