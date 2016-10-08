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Nasce la prima fontana di vino rosso

Il 9 ottobre a Caldari di Ortona inaugura la fontana di vino pensata per il Cammino di San Tommaso, aperta sempre ai camminatori e a chiunque passi

08 Ottobre 2016 - 19:13 | di Redazione

La fontana di vino rosso di Caldari di Ortona, in provincia di Chieti

Il 9 ottobre, dalle ore 17, a Caldari di Ortona in provincia di Chieti aprirà la prima fontana di vino d’Italia.

L’iniziativa, realizzata grazie all’associazione non-profit del Cammino di San Tommaso,alle intenzioni del titolare della cantina Dora Sarchese, Nicola D’Auria e al progetto della fontana dell’architetto Rocco Valentini, si colloca nella più nota grande manifestazione, in cui avviene ogni anno la pigiatura per il celebre e prezioso vino Montepulciano d’Abruzzo, della cantina Dora Sarchese.

Una festa del vino che non poteva non culminare con questa idea originale e fiabesca.

Si tratta, infatti, del primo caso in Italia, perché se è vero che ci sono altre fontane del genere(a Roma, Taranto e Gorizia), queste ultime sono aperte solo per ricorrenze particolari, mentre quella di Caldari di Ortona sarà sempre aperta per rifocillare il camminatore o per rendere ebbro il comune cittadino.

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