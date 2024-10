Nasce il Giomi Adspem Fidas Onlus

Il Gruppo Donatori di Sangue Giomi Adspem FIDAS Onlus è il frutto di un percorso iniziato all’insegna del consolidamento delle relazioni tra l’Adspem Fidas Onlus ed il Gruppo Giomi con fine ultimo un progetto sociale di tutela della salute attraverso una campagna di promozione e sensibilizzazione sulla donazione di sangue come buona abitudine per il donatore e per il benessere del paziente.

La campagna “Casa di Cura con il Cuore: Perché Donare è Amare” voluta fortemente da Luca Valerio Radicati, Coordinatore Area Sud del Gruppo Giomi, avviata nel mese di Ottobre con una serie di incontri rivolti a tutti gli operatori dell’Istituto, inizia a dare i suoi frutti.

Domani, infatti, 11 Marzo avrà luogo la prima giornata di donazione del Sangue presso l’Istituto Ortopedico di Reggio Calabria.

L’appuntamento è particolarmente significativo perché il sostegno al sistema trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e quindi alle esigenze dei pazienti del nostro territorio arriva anche dal personale sanitario ed amministrativo di una casa di cura che conosce bene l’importanza del prezioso farmaco sia per l’attività elettiva di protesica ma anche per tutta l’attività traumatologica in particolare per i ricoveri di frattura collo femore dove le linee guida nazionali prevedono tempi di intervento entro le 48 ore.

In un momento in cui l’Azienda Sanitaria potenzia le strutture operative ed interventistiche come la nuova cardiochirurgia, l’istituto Ortopedico Franco Faggiana, scende in campo per il bene comune e per contribuire a diffondere la cultura della donazione del sangue con il sostegno dei volontari dell’Adspem Fidas Onlus.….. L’unione fa la forza…..