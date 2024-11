Nasce Socialmatic, la Polaroid in stile Instagram

– di Laura Maria Tavella – Socialmatic diventa realtà. E’ prevista per il prossimo autunno l’uscita di Socialmatic,la macchina fotografica che unisce Polaroid ed Instagram, in grado di scattare una foto, permettere all’utente di applicare i filtri di Instagram e poi condividere la foto in due modi: sul web via Wi-Fi e con le persone che gli stanno accanto tramite stampa diretta. L’idea è del designer italiano Antonio De Rosa, che ha pensato a una fotocamera che esteticamente ricorda molto l’icona di Instagram e che integra persino alcune funzioni del social network acquistato da Facebook, integrando in più la funzionalità dell’immediatezza della stampa, proprio come in una classica Polaroid. Socialmatic Camera sarà dotata di due fotocamere: una frontale da 14 megapixel ed una posteriore da 2 megapixel; flash LED, display touchscreen da 4.3″, GPS, WiFi, Bluetooth ed anche un paio di casse stereo, oltre naturalmente ad una stampante integrata . Basata sul sistema operativo Android, Socialmatic Camera sarà inoltre dotata di una memoria integrata di 4 GB espandibile grazie alla presenza di uno slot SD. In più, ciò che la rende davvvero accattivante è il suo design: la sua forma è quadrata, così come nell’icona scelta da Instagram. Non ci resta che attendere il prossimo autunno per valutare Socialmatic Camera, acquistarla e scattare il nostro….selfie!