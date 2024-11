Nasce una nuova rubrica che coniuga moda e psicologia tra umore autostima e…l’emozionometro.

di Fabiana Tripodi – Oggi vi parliamo di un rapporto complesso su cui molti studiosi da tempo si interrogano . Nasce una nuova Rubrica che cercherà di coniugare Psicologia e Moda.Potete trovarla su http://latuapsicologia.blogspot.it/.Gli esperti di salute parleranno delle emozioni che riusciamo a trasmettere con un determinato abito, con i colori che indossiamo, con un paio di scarpe. D’altronde, anche se questo connubio può sembrarvi molto strano, è risaputo che ciò che scegliamo di indossare dipende dall’umore e dalla propria autostima.”Come affermava Marc-Alain Descamps la moda è fenomeno sovradeterminato che esprime a un tempo l’individuo, la società, l’inconscio e la propria autonoma evoluzione.”I capi di abbigliamento parlano di noi stessi, della società che ci circonda e dell’epoca in cui viviamo e permettono di esprimerci semplicemente mostrandoci agli altri. L’aspetto esteriore è il primo biglietto da visita per tutti e non può prescindere da ciò che siamo.Questa nuova iniziativa avrà l’obiettivo di misurare ,attraverso “l’emozionometro”, il livello di emozione con un punteggio che va da 1 a 10.Insomma “si tratta in fondo di un modo per lavorare sui nostri desideri, sui nostri bisogni e forse anche sulle nostre paure.”E come potete leggere su Vogue Encyclo: “La moda è psicologia, significa compiere ogni giorno un processo che parte dall’analisi del proprio “mood” e che arriva alla scelta dell’outfit.”VISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI: www.mode0n.blogspot.it