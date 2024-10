Natale e manto stradale, Brunetti ai reggini: “Vi chiediamo pazienza, assicuriamo massimo impegno”

Live Break, l’ultimo appuntamento con il format di CityNow ha visto la presenza del sindaco f.f. Paolo Brunetti, dei consiglieri comunali Federico Milia e Saverio Pazzano e del consigliere dimissionario Nicola Malaspina.

Brunetti, che ha raccolto il testimone dal sospeso Giuseppe Falcomatà, si è soffermato ai nostri microfoni anche sulle numerose buche presenti in città e sui progetti legati al Pnrr.

“Buche stradali? E’ partito un piano per coprirle in tutta la città, e asfaltare interi tratti di strada. Servirà tempo ma contiamo entro Natale di coprire almeno le buche più pericolose. Sui fondi extra bilancio, a partire dal Pnrr e React EU, è al lavoro una task force e non siamo assolutamente fermi, sono arrivate altre 10 risorse umane. Vogliamo farci trovare pronti rispetto a questo treno irripetibile, è uno dei principali motivi che ci ha spinto a proseguire con l’azione amministrativa”.

Il sindaco f.f., visto il Natale alle porte, chiede pazienza ai reggini e assicura il massimo impegno da parte dell’amministrazione.

“Messaggio ai cittadini in vista del Natale? Tante famiglie sono ancora colpite da questa maledetta pandemia, speriamo di poterne uscire il prima possibile. Ai reggini chiedo un pizzico di pazienza in più, oltre quella che hanno già avuto, e da parte nostra assicuriamo il massimo impegno per risolvere i problemi che ci sono”.