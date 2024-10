Rifiuti, Brunetti: “Partenza positiva. Presto i cassonetti nelle zone più sensibili”

Live Break, l’ultimo appuntamento con il format di CityNow ha visto la presenza del sindaco f.f. Paolo Brunetti, dei consiglieri comunali Federico Milia e Saverio Pazzano e del consigliere dimissionario Nicola Malaspina.

Brunetti, all’esordio ieri in consiglio comunale da facente funzioni, ha assicurato sulla stabilità della giunta.

Alla minoranza ho chiesto di partecipare nella risoluzione dei problemi che ci sono, all’interno dell’opposizione credo ci siano risorse che possono collaborare in tal senso. L’apertura fatta ieri da parte mia forse è stata superflua. Lamentarsi solamente non risolve i problemi, la minoranza oltre giustamente ad evidenziare le criticità potrebbe fornire la propria soluzione per risolverle”.

“Non è un consiglio comunale fragile, di sicuro non c’è una maggioranza fragile. La minoranza ha scelto di presentare una mozione di sfiducia e legittimamente cerca di trovare una sponda politica, è una cosa che è accaduta ma non condivido.

Emergenza rifiuti, negli ultimi giorni la situazione appare migliorata grazie all’avvio della nuova gestione di raccolta da parte di Teknoservice. Brunetti indica i prossimi passi, assicurando come ci saranno controlli più accurati e i cassonetti stradali nelle zone più sensibili.

“Da pochi giorni è stato avviato il nuovo servizio con Teknoservice, Dal Comune la nuova società ha avuto una assegnazione temporanea, in attesa di capire come finirà il contenzioso al Tar in merito al ricorso presentato. Teknoservice ha portato circa 150 nuovi mezzi in città, da subito ha svolto un lavoro importante per smaltire tutti i rifiuti presenti in città. Hanno già raccolto circa 450 tonnellate di rifiuti, è ancora presto per fare un bilancio ma la partenza è stata positiva.

Per il momento si continuerà a fare la raccolta porta a porta, ma in alcune zone come Ciccarello, Arghillà, Mortara e la zona del Cimitero di Modena verranno presto posizionati i cassonetti stradali. Non è un ritorno al passato, ma vogliamo mettere un freno rispetto agli incivili che si ostinano a gettare i rifiuti per strada. Ci saranno controlli mirati, già a partire dalla prossima settimana, svolti sia dalla Polizia Municipale che gli ispettori ambientali del Comune di Teknoservice”.