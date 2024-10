Nato Martino sulla Reggina ed il suo futuro, manifestazione di interesse, ambizioni, marchio e l’ultima amarezza…

Una trasmissione piena di contenuti con ospiti importanti quella andata in onda ieri sera su Video Touring. A Momenti Amaranto il sindaco Giuseppe Falcomatà e Fortunato Martino. Quest’ultimo ha ufficializzato la presentazione della manifestazione di interesse da parte di alcuni soci, mostrando anche un pizzico di delusione per lo sviluppo degli ultimi eventi:

“In effetti dopo la riunione della scorsa settimana, la visita dei Praticò al Sindaco ci ha lasciati molto sorpresi. Il garbo istituzionale che c’è stato verso il primo cittadino, non c’è stato verso i soci.

L’assemblea di lunedi scorso sembrava chiara, leale, dai toni pacati e con tentativi di riavvicinamento, niente faceva trapelare la possibilità che il presidente facesse quello che poi ha fatto. Nessun contatto successivo dopo quella riunione, negli ultimi anni è spesso accaduto che gli altri soci abbiano appreso le notizie dalla stampa.

Ci siamo riuniti con alcuni soci e abbiamo deciso di presentare la nostra manifestazione d’interesse, giusto per capire se ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa e quindi acquisire le quote di maggioranza e quindi proseguire il progetto iniziato nel 2015. Mi auguro possano essercene altre, girano sempre gli stessi nomi, ma che io sappia nulla di concreto. Confermo che insieme al nostro gruppo abbiamo coinvolto qualche altro imprenditore.

Tutti vogliono e vogliamo vedere la Reggina lottare per qualcosa di più importante, ma ognuno deve fare la propria parte compresi i tifosi. La fideiussione è un incertezza assolutamente, ma anche quella rientrerà in un contesto di valutazioni nel caso in cui dovesse partire la trattativa. Oggi conosciamo il bilancio fino al 30 giugno, da luglio fino ad ora sappiamo solo che sono stati mesi difficili.

Sulla questione marchio ritengo che sia importante acquistarlo in maniera definitiva e non affittarlo, rappresenta la storia della Reggina insieme al suo palmares. Se non dovessimo essere noi, mi auguro che qualcuno riesca a riportare la Reggina ad essere grande, noi saremmo disposti per il suo bene a cedere le quote gratis.

Gabriele Martino nuovo direttore? Intanto ripeto siamo alla manifestazione di interesse, quindi all’inizio. Gabriele è un grande professionista e non lo scopro certamente io, lo stimo moltissimo anche come persona”.