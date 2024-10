Natuzza Evolo, online il brano dedicato alla mistica calabrese – VIDEO

Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di san Francesco di Paola, eremita e fondatore dei frati minimi, patrono della Calabria, la band di rock cristiano Kantiere Kairòs mette online su YouTube il lyric video del brano “Natuzza”, contenuto nell’album “Il seme” (2018).

Una data scelta perché sabato prossimo, 6 aprile, verrà aperta solennemente la causa di beatificazione di Natuzza Evolo. La mistica calabrese morta è a 85 anni il 1° novembre 2009 a Paravati di Mileto (Vibo Valentia).

Il gruppo rock cosentino afferma:

«Non sappiamo quanto intenso fosse il rapporto tra Mamma Natuzza e San Francesco di Paola e non possiamo non sorridere – ed emozionarci – pensando agli “incontri” tra i due, raccontati anche nell’eccellente biografia scritta dal giornalista Luciano Regolo. Di sicuro sappiamo che già da piccola Natuzza si rivolgeva al santo calabrese per chiedere grazie che, come lei stessa disse, ottenne».

«Non potevamo non pubblicare la canzone a lei dedicata nel giorno che ricorda la nascita in cielo del santo fondatore dei Minimi…in vista dell’apertura del processo di beatificazione di Natuzza».