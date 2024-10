‘Ndrangheta, 19 arresti nelle curve di Inter e Milan: c’è anche Beretta, accusato dell’omicidio Bellocco

Tra gli arrestati anche Andrea Beretta, già in custodia cautelare per l'omicidio di Antonio Bellocco, e il rossonero Luca Lucci

La polizia di Stato e la Guardia di Finanza, su delega della procura distrettuale antimafia di Milano, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip Domenico Santoro, nei confronti di figure di spicco delle curve di Inter e Milan. L’indagine dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall’aggiunta Alessandra Dolci, condotta dalla Squadra mobile di Milano ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, estorsione e intestazione fittizia.

Tra gli arrestati, tra le file della Curva Nord, ci sono Andrea Beretta, già in custodia cautelare per l’omicidio di Antonio Bellocco commesso lo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio e Marco Ferdico.

Per la presenza dell’ex erede del clan omonimo di Rosarno è stata contestata l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Sul fronte della Curva Sud milanista sono stati portati in carcere il leader Luca Lucci e il fratello Francesco. Sono in totale 19 le misure cautelari, 16 in carcere e 3 agli arresti domiciliari.