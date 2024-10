OMAH: la nuova frontiera dell’home decor a Reggio Calabria

La passione per la bellezza e l’arte del decorare la casa ha un nuovo nome a Reggio Calabria: OMAH! Ha, infatti, da poco inaugurato il nuovissimo store in via Frangipane, 68, un paradiso per tutte le donne che amano arredare con gusto e stile i propri spazi, dalle stanze più intime alla cucina, dal soggiorno al bagno.

OMAH è il frutto di un’amicizia e di una sinergia straordinaria tra due donne reggine, Cristina Comi e Paola Malara, che dopo anni di esperienza nel settore del design e dell’home decor hanno deciso di intraprendere insieme questa fantastica avventura. Cristina, visual merchandiser, e Paola, grafico editoriale, si sono incontrate tra le aule dell’Accademia di Belle Arti e, dopo anni di percorsi paralleli, hanno deciso di unire le forze per creare un luogo dove le loro passioni per il tessile, l’oggettistica, e gli arredi si potessero esprimere al meglio.

OMAH è molto più di un semplice negozio: è un viaggio nel mondo del design per la casa, un’esperienza sensoriale che invita ogni cliente a scoprire tessuti pregiati, oggetti d’arredo esclusivi e decorazioni stagionali uniche. La nostra selezione di prodotti è pensata per le donne dai 20 ai 100 anni, che vedono nella propria casa un riflesso del proprio stile e della propria personalità.

Nel nostro store, potrete trovare proposte eleganti e moderne per il soggiorno, idee innovative per la cucina e il bagno, nonché una vasta gamma di articoli per il tessile, capaci di dare vita a spazi accoglienti e sofisticati.

“Lo scorso sabato abbiamo aperto ufficialmente le porte di OMAH, e siamo state accolte con grande entusiasmo da tanti amici, clienti e curiosi che hanno voluto condividere con noi questo momento unico. L’energia e la passione che ci hanno spinto in questa avventura sono state ripagate da sorrisi, complimenti e tanti sguardi curiosi alla scoperta dei nostri prodotti. Vi aspettiamo a OMAH!”.

Nel nuovo store le clienti trovano non solo prodotti di alta qualità, ma anche un’esperienza d’acquisto coinvolgente e personalizzata.

“Vi invitiamo a venire a scoprire la nostra selezione unica di home decor e tessili, a lasciarvi ispirare dai nostri allestimenti stagionali, e a trovare quel dettaglio speciale che renderà la vostra casa ancora più bella e accogliente”.

OMAH è il luogo dove creatività, gusto e passione per l’arredo si incontrano. Venite a trovarci in via Frangipane, 68 a Reggio Calabria.

OMAH – Dove la casa incontra l’arte!

