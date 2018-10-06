Lieto fine. Dopo settimane di apprensione, arriva finalmente la notizia più bella per i Negramaro e tutti i loro fans. Emanuele Spedicato è fuori pericolo, il chitarrista è vigile e risponde agli stimoli. Le sue condizioni migliorano giorno per giorno, anche se lentamente.

L’artista è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre scorso a causa di un’emorragia cerebrale. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma l’ultima Tac di controllo conferma l’evoluzione positiva.

Emanuele resta intubato, non si esclude che tra qualche giorno possa lasciare il reparto di Rianimazione. Già lunedì scorso i medici con un bollettino ufficiale avevano annunciato che il chitarrista aveva recuperato lo stato di coscienza. I parametri vitali risultano sempre buoni.

Adesso si attendono a breve notizie sul tour dei Negramaro che l’8 dicembre toccherà anche Reggio Calabria. Saranno confermate le date o il tour sarà rinviato?