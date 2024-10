Nel talent nazionale ‘The Best’ vince la reggina Valeria Familiari

Prosegue il successo del talent nazionale che si registra ogni settimana presso il teatro Vittoria di Cascine di Buti . Nella scorsa puntata di The Best, andata in onda il 14 marzo hanno vinto i concorrenti giunti da Reggio Calabria Valeria Familiari (Valerie), la piccola Martina Franco e da Firenze la giovanissima Amaly Florina aggiudicandosi il diritto di accedere alla fase finale dello show televisivo condotto e diretto da Andrea Magini su Canale Italia che si terrà a Padova il 24 giugno prossimo presso il mitico studio dodici di Padova (lo stesso dove viene registrato Cantando Ballando). Altri cantanti in gara il duo rap Relativity & Cresh, Graziano Sedho Puliani , Maria Marino, Domenico in arte Niko e Andrea Pace.

È stato un verdetto difficile da emettere per la giuria presieduta dal Maestro Moreno Botti, trombettista, docente di musica e storico collaboratore del cantante Toto Cutugno e di Don Backy, dal musicista, compositore e paroliere fiorentino Luca Bechelli e la sua collaboratrice Lorella Moretti e dal grande autore e compositore Fabrizio Berlincioni.

“Lavoriamo moltissimo ai casting di accesso allo show ed eliminiamo tantissimi aspiranti – spiega il conduttore- quelli che passano la selezione e salgono sul palco di the Best sono tutti davvero forti e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi giurato “. Il talent organizza anche stage formativi per i concorrenti: l’ultimo tenuto l’11 marzo dal Maestro Vince Tempera.

Ospiti già finalisti del Talent Emanuela Catalani , la fiorentina Caterina Calieri e, da Genova, Luana Bucchieri.

Il talent , in onda su canale Italia 2 ogni martedì alle 23, proseguirà fino a giugno e darà ancora tante possibilità ai talenti canori di tutta Italia .

Per informazioni sul concorso si può contattare la redazione di the Best al 333/5692147.