Gioiosa, beccato con 40kg di cocaina nascosti nel furgone: arrestato un 32enne

Nei giorni scorsi, le Volanti del Commissariato di Siderno hanno arrestato un cittadino italiano con precedenti, di 32 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Arresto a Gioiosa Jonica: 40 kg di cocaina nascosti in un furgone

L’attività è scaturita nell’ambito del controllo del territorio in località Gioiosa Jonica, quando il transito di un furgone alle prime ore della mattina ha attirato l’attenzione degli operatori.

Nella circostanza il conducente, privo di documenti, era stato invitato per ulteriori accertamenti in Commissariato, in quanto il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni avevano insospettito gli agenti; nell’occorso il trentaduenne, al fine di sviare la procedura di controllo, sbandava con il mezzo andando a collidere su un muretto all’altezza della rotonda che porta a Siderno in via dello Sport.

La scoperta dei panetti nascosti nel doppiofondo

Perquisito il veicolo, si constatava la presenza di una feritoia ben occultata dietro il parafango che consentiva l’accesso ad uno scomparto creato artigianalmente sotto il pianale di carico, dove venivano rinvenuti 17 panetti di cocaina. Per il completo recupero è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a tagliare la copertura di metallo del sottofondo, riuscendo ad aprirlo nella sua interezza e a prelevare gli altri 16 panetti.

Il totale della cocaina sequestrata ammonta a quasi 40 kg, per un valore economico di circa 3.000.000 di euro.

Il trentaduenne trasferito in carcere a Locri

Al termine delle incombenze di rito, il soggetto, come disposto dalla Procura di Locri, è stato associato presso la casa circondariale di Locri, ove tuttora permane in regime custodiale in ossequio a quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari.