Nella meravigliosa epopea capace di portare la Reggina nel massimo campionato italiano sono davvero tantissimi i calciatori, o meglio, gli uomini che hanno vissuto in assoluta osmosi con il popolo amaranto la propria esperienza a Reggio Calabria. Un elenco, anche alquanto nutrito, di giocatori che ha legato, in maniera indelebile, la propria carriera alla maglia del club dello Stretto. E, fra questi, uno dei più celebrati di sempre è, naturalmente, Davide Possanzini.

Ottantaquattro le presenze in amaranto, condite da quindici goal. Forse non tantissimi, considerando il ruolo rivestito, ma sufficienti per entrare, con forza, nel cuore della tifoseria reggina. Innamorata, in maniera istantanea ed incandescente, dalla serpentina con cui il ragazzone di Loreto permise alla Reggina, in quel di Bologna, di conquistare il primo successo in Serie A della propria storia. Una giocata dalla bellezza smisurata, che resterà scolpita per sempre nella memoria di tutti gli aficionados che, quel giorno, videro coronato il sogno, dopo ottantacinque lunghi anni, di vincere una partita nell’Olimpo del Calcio.

Da quel giorno, nella Reggina, c’è “un giocatore che dribbla come Pelè”. Oggi, quel giocatore, compie 42 anni: tanti auguri, Davide Possanzini.