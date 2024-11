Neri Marcorè sarà l’atteso ospite del ‘Sabato del Villaggio’ di Lamezia Terme

È Neri Marcorè, eclettico attore, musicista, imitatore, conduttore televisivo e regista tra i più noti del panorama italiano, l’atteso ospite del terzo appuntamento della rassegna culturale “Sabato del Villaggio“, previsto sabato 14 marzo alle ore 18.00, nella raffinata cornice del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Un evento assolutamente da non mancare con un personaggio popolarissimo, in grado di declinare il mestiere di uomo di spettacolo come pochi nel nostro Paese.

Ma su quale crinale si muoveranno Raffaele Gaetano e il suo prestigioso ospite? È lo stesso direttore artistico del cartellone ad anticiparcelo: “La letteratura come la musica sono due costanti nell’avventura di attore e di conduttore televisivo di Neri Marcorè. I personaggi che ha interpretato, l’amore per i libri, le molte canzoni che ha scritto e cantato, hanno segnato costan-temente la sua evoluzione, da imitatore ad attore, ad autore, fino ad oggi. E probabilmente segneranno ancora il suo futuro.

Usando la letteratura come filo conduttore, Neri Marcorè si racconterà al nostro pubblico per questo nuovo eccezionale evento del “Sabato del Villaggio“, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera. Una carriera inimitabile che ha saputo coniugare intrattenimento e buon gusto, satira e ironia, teatro e musica, facendoli spesso diventa-re una cosa sola”.

Ora qualche cenno biografico sul protagonista dell’evento. Personaggio amatissimo dal grande pubblico per le sue notevoli abilità di imitatore, Neri Marcorè ha toccato livelli altissimi anche come attore, doppiatore e conduttore televisivo. Risale agli anni ’90 il lungo sodalizio con Serena Dandini e i fratelli Guzzanti, che lo ha visto presente in trasmissioni di successo, quali “Pippo Chennedy Show” e “L’Ottavo Nano“.

È in questo periodo che lancia le sue imitazioni più popolari: dai politici Antonio Di Pietro e Maurizio Gasparri, ai giornalisti Gad Lerner e Bruno Pizzul, passan-do per Alberto Angela e Luciano Ligabue. Dopo un periodo a Mediaset in “Mai dire Domenica” (con la Gialappa’s band), è tornato in Rai per condurre il seguitissimo “Per un pugno di libri”.

Come attore ha dimostrato la sua versatilità interpretando il ruolo drammatico del protagonista di “Il cuore altrove” di Pupi Avati, che gli è valso una nomination come «miglior attore» al David di Donatello. Come attore televisivo si è fatto apprezzare come protagonista di Papa Luciani e nella fiction “Tutti pazzi per amore”. Conduttore dal marzo 2013 della trasmissione “NeriPoppins” su Rai 3, nel 2014 è comparso nel cast di “Mi rifaccio vivo” di Sergio Rubini.

