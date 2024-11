Nissa, Giovannone: ‘Chiellini dispiaciuto per la Reggina in serie D. Tante sfide…’

A due giorni dalla sfida tra la Nissa e la Reggina l’intervista realizzata da albamaranto.org al presidente della squadra siciliana Luca Giovannone. Di seguito alcuni passaggi:

Nissa-Reggina

“La Reggina sarà accolta nella città di Caltanissetta con tutti gli onori, per rispetto verso una squadra che ha giocato tanti anni in serie A ed una grande città come Reggio Calabria. Vi confido un aneddoto: domenica scorsa ero a colazione con “Giorgione” Chiellini e quando gli ho detto che avremmo giocato contro la Reggina è rimasto impressionato perchè lui ha giocato tante sfide contro di voi e si è detto dispiaciuto perchè la Reggina ora si trova in serie D“.

Il Catania e Ballarino

“A Catania 3 anni fa mi presentai con un progetto importante che era piaciuto e sembrava che tra i partecipanti lo avrebbero assegnato a me, ma poi l’ultimo giorno si è presentato il miliardario australiano (Ross Pelligra, ndr) e l’hanno dato a lui. Catania è una piazza che non può stare in Serie C: merita di tornare in Serie A, come la stessa Reggina: stiamo parlando di piazze straordinarie! Quanto a Ballarino, ammetto di non conoscerlo personalmente“.