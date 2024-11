Reggina, l’esterno Malara: ‘Le differenze tra mister Trocini e Pergolizzi’

"Non giocare per cinque mesi di fila e dopo dodici tribune consecutive..."

Intervento dell’esterno sinistro Riccardo Malara a Radio Gamma, dopo l’esordio al Granillo: “L’emozione c’era già stata in occasione della gara di Coppa Italia, in campionato e al Granillo è altra cosa, indescrivibile. Spero di poter contribuire all’unico obiettivo che vogliamo raggiungere.

“Alla Reggina non potevo dire di no. Domenica mi aspettavo di giocare, considerando anche gli infortuni di Cham e Porcino, volevo avere la mia occasione. Non giocare per cinque mesi di fila e dopo dodici tribune consecutive non è semplice, poi in pochi giorni ho giocato due partite”.

Il pareggio e il campionato

Con il Pompei è mancata la consapevolezza di essere più forti dell’avversario e chiudere in maniera definitiva la partita. Loro hanno sfruttato quei piccoli errori che abbiamo commesso e siamo stati puniti. La differenza rispetto allo scorso anno è l’assenza di una squadra ammazza campionato come lo era il Trapani, tanto è vero che i punti di distacco tra le prime quattro è minimo.

Il Siracusa, Trocini e Pergolizzi

Il Siracusa è una squadra attrezzata, noi siamo la Reggina con il massimo rispetto per tutte le altre. Le differenze tra i due allenatori? Forse le emozioni che vengono trasmesse. Trocini ci ha trasmesso la sua carica, ci tiene tantissimo a Reggio e alla Reggina. Forse anche il modo di rapportarsi. Mister Trocini fa affidamento su tutta la rosa, Pergolizzi aveva le sue idee, come è giusto che sia, e faceva affidamento solo su quelle.

L’esperienza alla Vibonese

“Alla Vibonese è stata una esperienza molto positiva, mi sono trovato benissimo. Certamente all’inizio ho avvertito la differenza con il campionato Primavera, ma grazie al tecnico Buscè e ai compagni di squadra, mi sono integrato benissimo. Il mister mi ha aiutato molto”.