Calciomercato: il Siracusa interessato a un difensore della Reggina

Prime voci, diverse indiscrezioni come spesso accade quando ci si avvicina all’apertura ufficiale del calciomercato. La notizia pubblicata su TM24 è di quelle che certamente può far discutere e aprire dibattiti e riguarda il forte interessamento del Siracusa per l’esperto difensore della Reggina Christian Bonacchi, titolare inamovibile con l’ex tecnico Pergolizzi e ora relegato in panchina dopo l’arrivo del nuovo allenatore Bruno Trocini.

“Club siciliano pronto ad un’offerta importante per averlo” si scrive, ma ipotizziamo che la società amaranto non intenda privarsi di un elemento prezioso, esperto e soprattutto concedere la possibilità di un trasferimento a una diretta concorrente, in modo particolare adesso che il reparto difensivo è in discussione, dopo gli svarioni dell’ultima gara con il Pompei.

Ricordiamo che per quello che riguarda i trasferimenti, la sessione invernale per i dilettanti parte il 3 dicembre.