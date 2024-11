Nissa-Reggina: prevendita settore ospiti. Modalità e prezzi

Domenica la Reggina torna in campo per la sfida in trasferta contro la Nissa. Indicazioni per l’acquisto del biglietto per i tifosi amaranto:

Leggi anche

Il comunicato

Sarà possibile acquistare i tagliandi riservati al Settore Ospiti del “Marco Tomaselli” presso il seguente punto vendita:

•⁠ ⁠BCenters, Via Sbarre Centrali 260 – Reggio Calabria e on line piattaforma “Liveticket”.

Prezzi: Intero – € 10.00 più prevendita