Calabria, agenti GdF si fingono bagnanti e arrestano pusher in flagranza di reato

Si sono finti bagnanti e, dopo essersi introdotti in un appartamento della zona marina di Nocera Terinese, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sequestrandogli sei dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, 4 bilancini, oltre 6 mila euro in contanti e sei telefoni cellulari.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia Pronto impiego di Lamezia Terme e si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti disposta per il periodo estivo nelle località di maggiore attrazione turistica del territorio.

Dopo avere individuato un possibile smercio di stupefacenti in un’abitazione nella quale si registrava un insolito viavai di potenziali acquirenti, anche minorenni, gli agenti fingendosi villeggianti della zona hanno colto di sorpresa il presunto pusher e svolto un’accurata perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio di unità cinofile. La droga trovata e sequestrata, circa 5 grammi, era nascosta nel motore di un condizionatore mentre il denaro, per lo più in banconote di piccolo taglio, è stato individuato nella federa del cuscino di una sedia.

