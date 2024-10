Notte di Capodanno a ‘Oasi Village’, un veglione da ricordare

‘Se non osi, non vinci’. Tutto pronto oramai per la notte di Capodanno presso l’Oasi Village di Reggio Calabria. Una struttura storica e conosciuta da diverse generazioni, che riaprirà le porte per un evento da non mancare.

La storica riapertura per la notte di San Silvestro porta le firme della Ventiquattro Srl e dell’associazione Deep Club Eventi le quali si sono impegnate sia nella documentazione, affitto, licenze e organizzazione mirata a coinvolgere e ospitare un pubblico selezionato, il tutto accompagnato da una line up di DJ e artisti famosi dello scenario artistico calabrese.

“Siamo riusciti ad ottenere la riapertura di Oasi Village, per noi è una grande soddisfazione. Il locale ci è stato dato in affitto dalla proprietà e sarà gestito interamente da noi, attraverso le nostre licenze. Non vediamo l’ora di poter dare vita al Veglione, crediamo di poter soddisfare pienamente la nostra clientela”, assicurano gli organizzatori della Deep Club.

L’obiettivo è proprio quello di restituire alla movida un pezzo di storia che probabilmente manca da tanto e che segnerà l’inizio del nuovo anno, con un mix di tradizione e innovazione su due aree musicali con la Main Le Terrazza Oasi e La sala Flambè Privè. Nella sala Terrazze ci sarà spazio per la musica black, curata da Dj Fresco, e per la musica commerciale. Una sorta di ‘privè allargato’ ospiterà la sala Flambè, con Sergio Casile in console, coadiuvato dalle percussioni di Enzino y ed Enzo Romeo.

” ‘Montecarlo Night’ è il tema della serata, Oasi è una struttura elegante e abbiamo pensato per questo motivo di dargli un ‘vestito’ su misura. Ci saranno croupier, giochi e premi -anticipano gli organizzatori- numerose le situazioni con le quali vogliamo intrattenere la clientela che deciderà di passare all’Oasi la serata di Capodanno”. Non solo il veglione, Oasi raddoppia. Per chi parteciperà alla notte di Capodanno, ci sarà infatti un pass per una seconda data, venerdi 5 gennaio. Aspettando il veglione….e la Befana, un doppio appuntamento presso Oasi Village da non mancare.