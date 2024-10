Tutto pronto a Gallicianò per la seconda edizione della kermesse “Notte sotto le stelle – la via lattea da Gallicianò” prevista per il prossimo 10 agosto proprio nel piccolo borgo acropoli dei greci di Calabria.

Lo start sarà dato alle 19.30 con la premiazione dei concorsi di fotografia, scultura e pittura a coronamento dei “Weekend d’arte grecanici” che hanno permesso ai vari artisti di entrare nell’anima dei luoghi di questo borgo identitario.

Dalle 21.30 in poi saranno tantissimi gli eventi che animeranno i vicoli di Gallicianò, dall’osservazione degli astri con il planetario Pythagoras di Reggio ai numerosi artisti di strada che si esibiranno in più punti. Poi il suggestivo “borgo al buio” con l’arrivo degli escursionisti che risaliranno dal torrente Amendolea e percorreranno l’ultimo tratto illuminando il sentiero. Naturalmente ampio spazio alle mostre degli artisti che hanno partecipato ai concorsi (che dal 19 al 25 agosto verranno esposte anche al teatro greco-romano dell’antica Locri) oltre a quella di Ceramiche Raku.

Immancabili poi i sapori ed i suoni della tradizone di questa terra. Sarà previsto il servizio navetta da e per il borgo al costo di un euro per gli adulti e gratuita per i bambini.

L’evento promosso dall’ Ass. Centro Studi Grecofono di Gallicianò patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio, dal Parco Nazionale dell’ Aspromonte e dai comuni di Condofuri e Portigliola vedrà in campo un nutritissimo partenariato di associazioni e altre realtà a testimonianza del fatto che attraverso le collaborazioni è possibile promuovere eventi che mirano a divenire appuntamenti stabili con contenuti culturali ed aggregativi che permettano conoscenza e presenza nei luoghi della storia dei padri.