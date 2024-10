Nucera (Confindustria RC) su Toninelli: “Soddisfazione per esito votazione senato”

É il commento del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera in merito alle mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, respinte questa mattina dall’Aula di Palazzo Madama.

“Per avviare un reale percorso di crescita e sviluppo nel Paese è necessario garantire una solida continuità politica, che possa rassicurare gli investitori e, in generale, il mondo imprenditoriale e dell’industria. In quest’ottica, auspico che il Ministro Toninelli sia messo nelle condizioni di portare avanti i numerosi progetti già avviati in questi mesi di Governo, come ad esempio il rilancio del Porto di Gioia Tauro, che abbisognano di una concertazione tra le parti che, se interrotta, potrebbe compromettere soluzioni fattivamente percorribili”.

Nucera conclude affermando:

“In questo senso mi appello al senso di responsabilità della classe politica, affinché non sia arrecato un danno allo sviluppo del Paese e non vengano disattese le aspettative di tanti imprenditori che con coraggio e sacrificio si stanno mettendo in gioco, rischiando in prima persona, per realizzare una nuova rivoluzione economica nel Sud.”